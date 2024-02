VELIKA POBEDA SRPSKOG FUDBALA I DRŽAVE: Potpredsednik FSS Branislav Nedimović ponosa na odluku UEFA

POTPREDSEDNIK Fudbalskog saveza Srbije FSS Branislav Nedimović gostovao je u nedelju u emisiji "Jutro" na TV Prva i tom prilikom izjavio da je odluka UEFA da naredni Kongres održi u Beogradu 3. aprila 2025. godine, velika čast za naš fudbal i dokaz da Fudbalski savez Srbije uživa ogroman ugled među fudbalskim zvaničnicima u Evropi.

M. Vukadinović

- Odluka UEFA je velika pobeda srpskog fudbala i države Srbije. Ako se ima u vidu da su prethodni domaćini bili Pariz, Lisabon, Rim, Monte Karlo i da se ne vraćam dalje u prošlost, jasno je u kakvo smo društvo upali. Kongres se održava u aprilu naredne godine, a svi znamo da je Beograd na proleće najlepši i da postoje svi uslovi da ovo bude najbolje organizovana sednica u istoriji evropskog fudbala. Ugostićemo u tom trenutku preko 500 delegata iz svih Saveza sa teritorije Evrope, biće nam potrebno preko 1.000 soba u hotelima za samo tri dana i to je manifestacija sa kojom ne može da se poredi ni pet Evrovizija. Jasno je da iza svega stoji ozbiljan rad svih struktura Fudbalskog saveza Srbije, imamo i naše ljude u UEFA, ali bez podrške države ne bismo mogli ništa da uradimo – rekao je Nedimović, a zatim se osvrnuo na ishod žreba za novi ciklus Lige nacija koji je našoj reprezentaciji dodelio za rivale Španiju, Dansku i Švajcarsku.

- Mnogi zaboravljaju da je naš put u Ligi nacija krenuo od Divizije C, a sada smo u elitnom rangu među 16 najboljih reprezentacija na kontinentu. Grupa možda nije toliko atraktivna kao ona u kojoj je Nemačka, pogotovo ona u kojoj su Italija, Francuska i Belgija, ali svakako ima svojih draži. Startujemo protiv Španije i to je definitivno najveći izazov za naše igrače. Sigurno je da ćemo tu utakmicu igrati u Beogradu, ali je ideja da bar jednog rivala u Ligi nacija ugostimo i na jednom od tri nova stadiona. Ostaje da se vidi hoće li to biti Loznica, Leskovac ili Zaječar. Moramo da gradimo i promovišemo kult reprezentacije i van Beograda, država je zato i gradila stadione da bi ljubitelji fudbala iz unutrašnjosti imali priliku da bodre svoje ljubimce. Ovo je definitivno godina fudbala.

Meč sa Rusijom prava stvar Bilo je reči i o predstojećim prijateljskim utakmicama koje će selektoru Stojkoviću i njegovim igračima poslužiti kao zagrevanje za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

- Očekuje nas najpre gostovanje u Moskvi i ono što je za mene neverovatno, o toj utakmici se više priča u svim drugim zemljama osim u Srbiji i Rusiji. Da se razumemo, dobili smo saglasnost UEFA i FIFA, što je i predsednik UEFA Čeferin rekao u nedavnom intervjuu i sa te strane ništa nije sporno. Postoje tri krupna razloga zašto je duel sa Rusijom pozitivna stvar za FSS. Prvo, reč je o kvalitetnoj reprezentaciji i naši momci će imati odličan test da vide gde su sa formom uoči Evropskog prvenstva. Drugo, Savez će inkasirati 250.000 evra. I treće, ruska federacija snosi kompletne troškove što svakako nije zanemarljiv podatak. Odabrali su stadion Dinama za koji predsednik njihovog saveza kaže da je najlepši u Rusiji, pozvali su Đokovića i Bikovića kao specijalne goste i sve to dovoljno govori koliko nas cene i koliki značaj pridaju predstojećoj utakmici. Radi se o sportskom događaju koji nema nikakve veze sa politikom. Srbija je uvek bila raspoložena da svima izađe u susret, a najbolje smo na svojoj koži osetili šta znači kada vam neko zabrani da igrate velika takmičenja. Posle Rusije i Kipra, očekuju nas mečevi sa Austrijom i Švedskom, a za nas je velika čast što Šveđani razmišljaju o tome da se jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala, Zlatan Ibrahimović, baš protiv naše reprezentacije oprosti od dresa državnog tima – konstatovao je potpredsednik FSS i otkrio da se u Parizu razgovaralo i o mogućnosti da Beograd posle 2027. godine bude domaćin još jednog velikog fudbalskog događaja:

- Izgradnja Nacionalnog stadiona koji je svakako najvažniji projekat u narednom periodu daje nam mogućnost da apliciramo za organizaciju finalne utakmice jednog velikog evropskog takmičenja. Beograd ima sve preduslove da vrlo brzo postane centar evropskog fudbala – zaključio je Branislav Nedimović.

