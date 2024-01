SRBI ŠOKIRALI MESIJA: Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić zablistali i protiv Intera iz Majamija (VIDEO)

Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić nastavili su sa odličnim igrama za FK Al Hilal iz Saudijske Arabije, a to su na svojoj koži osetili Lionel Mesi i njegovi saigrači iz "male Barselone", odnosno Intera iz Majamija u kome su se legendarnom Argentincu pridružili i neki njegovi bivši saigrači sa Nou Kampa.

Goleadu na ovom prijateljskom meču otvorili su upravo Srbi.

Al Hilal je poveo već u desetom minutu, kada je polukontra domaćih krunisana pravovremenom i preciznom asistencijom "SMS"-a, posle čega je Mitrović u trku matirao golmana Intera, Drejka Kalendera.

Na scenu je tada stupio klupski kolega naših reprezentativaca, Al Hamdan.

Do kraja prvog poluvremena on je dao jedan pogodak, a jedan i namestio (Majklu), i to za 3:1, nedugo nakon što je Luis Suarez privremeno prepolovio zaostatak američkog kluba.

Drugo poluvreme je Inter započeo bolje, pa su Mesi iz jedanaesterca, a onda na njegovu asistenciju i Ruiz, koji je umeo oštro da faulira Milinkovića Savića...

... doveli do izjednačenja.

Pobedu od 4:3 Al Hilalu je doneo Brazilac Malkom, glavom na dodavanje Al Šaranija u 88. minutu:

