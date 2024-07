REPREZENTACIJE Španije i Engleske igraju finale Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Duel u Berlinu pratite uživo na sajtu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

ŠPANIJA - ENGLESKA (prvo poluvreme u toku) 0:0

7' Španija od početka ima posed lopte, a presingom je osvaja i kada je izgubi. Neverovatno zvuči podatak da su Španci za sedam minuta igre imali 10 uspešnih dodavanja.

5' Prvi korner na utakmici iznudio je Niko Vilijams. Centrirao je na prvu stativu i primorao Stonsa da izbaci loptu van terena. Nisu Španci ništa značajno napravili nakon udarca iz ugla.

1' Utakmica je počela.

UOČI MEČA

"Crvena furija" će pokušati da dođe do svoje četvrte titule na EURO, dok će Englezi probati da dođu do prve.

ŠPANIJA - ENGLESKA Stadion: Olimpijski stadion, Berlin . Sudija: Fransoa Leteksije (Francuska). Španija (4-3-3): Unai Simon - Karvahal, Le Norman, Laport, Kukurelja - Rodri, Olmo, Ruiz - Jamal, Morata, Vilijams. Engleska (3-4-2-1): Pikford - Voker, Stouns, Guehi - Saka, Mejnu, Rajs, Šo - Foden, Belingem - Kejn

PUT DO FINALA

Španija je na putu do finala savladala Hrvatsku, Albaniju, Italiju, Gruziju, Nemačku i Francusku. Teškim putem stigli su do borbe za trofej.

Što se tiče Engleza, oni su uprkos slabom utisku koji su ostavili kroz čitav šampionat, uz sva posrtanja ipak stigla do finala. Prvu fazu takmičenja okončali su kao prvi u grupi sa Danskom, Slovenijom iz Srbijom, gde su do pobede došli samo protiv naše selekcije i to minimalnim rezultatom.

U osmini finala protiv Slovačke selekciju Gordog Albiona su sekundi delili od eliminacije sa turnira, ali je Džud Belingem u 95. minutu ipak uspeo da joj donese produžetke, a u njima Hari Kejn preokret i pobedu.

U sličnom maniru su Englezi nastavili da guraju kroz čitavu nokaut fazu, gde su se u svakoj od tri utakmice vraćali iz rezultatskog minusa. Protiv Švajcarske su se u 80. minutu vratili golom Bukaja Sake i kasnije prošli na penale, a potom su u polufinalu okrenuli i Holandiju (2:1).

