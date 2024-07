CRNA TAČKA SADA ZLATNA: Englezi i Saka iskoristili priliku za iskupljenje pred megdan sa Holandijom

ENGLEZI i penali. Priča koja je retko kada imala srećan kraj na velikim turnirima, u Nemačkoj je okončana katarzom za Ostrvljane. Mnogi će reći da su se nezasluženo plasirali u polufinale Evropskog prvenstva u Nemačkoj, Švajcarci su se pokazali kao izuzetno tvrd orah i dokazali da i te kako mogu da igraju sa najboljim timovima kontinenta. Ipak, večito osporavani Geret Sautgejt i njegovi puleni su demonstrirala da imaju kratko pamćenje i nakon otaljavanja dva produžetka, tradicionalno "crnu" tačku na 11 metara od gola su pozlatili drugim uzastopnim plasmanom među najbolje četiri selekcije Evrope, gde ih u sredu čeka selekcija Holandije (21.00).

Foto: Tanjug

Pozlatu su redom stavljali Kol Palmer, Džud Belingem, Bukajo Saka, Ajvan Toni i na kraju Trent Aleksander Arnold. Bila je to tek treća dobijena penal serija Engleza iz prethodnih 11 pokušaja na velikim takmičenjima, a priča o iskupljenju ne bi bila moguća bez pomenutog Sake.

Mladi ofanzivac Arsenala je, uz Markusa Rašforda i Džejdona Sanča, bio jedan od tragičara u finalu prošlog EP na Vembliju, kada ih je Italija boljim izvođenjem jedanaesteraca sprečila da dignu pehar u domovini. Ovog puta, Saka je bio najbolji igrač Engleza, strašnim udarcem je doneo izjednačenje, a onda hladan kao led pogodio sa bele tačke i održao prednost Engleza koja je nastala već u prvoj seriji promašajem Manuela Akanđija.

- Nisam se fokusirao na prošlost, to je nešto što je iza mene. Naravno da znam da ima mnogo nervoznih ljudi koji gledaju, moja porodica je, takođe, bila na tribinama, ali sam ostao smiren i postigao gol. Imamo neke od najboljih izvođača penala na svetu i pričali smo o tome da ako dođe do penala, da ćemo biti sigurni. Srećan sam što smo to danas pokazali i postigli pet od pet - istakao je heroj Engleza.

Kuman: Biće specijalno POSLE 20 godina, Holandija je ponovo među četiri najbolje selekcije u Evropi. Pobedom nad Turskom (2:1) nakon preokreta i povratka iz minusa, "lale" su ponovile uspeh iz Portugalije 2004. Ali, ne žele tu da se zaustave puleni Ronalda Kuman, cilj im je da u zemlju donesu drugu kontinentalnu krunu. KLIKNI I UZMI 3000 BONUS

DOBRODOŠLICE BEZ DEPOZITA - Za celu naciju, ovo je nešto sjajno, a protiv Engleske biće specijalno. Mi smo mala zemlja i biti deo polufinala sa Engleskom, Španijom i Francuskom, to je nešto posebno. Ponosni smo na ovu priliku. Sada je potrebno da se oporavimo, kao i Englezi, čeka nas put i ne mislim da će fizički aspekt biti presudan - istakao je selektor Holandije.

Šansu za iskupljenje dobio je i Sautgejt, za kojeg mnogi smatraju da je kamiondžija u kokpitu Ferarijeve formule. Skupoceni tim prepun najboljih igrača Premijer lige, La Lige i Bundeslige igra daleko od očekivanja. Nit stvara šanse, nit daje golove, umetnici sa loptom na klupskom nivou kada dođu u reprezentaciju odjednom postaju auto-mehaničari sa nogama u blatu. Protiv Slovačke su se izvukli kroz iglene uši, Švajcarci su ih držali na ivici provalije i na pet mečeva za 90 minuta, dobili su samo Srbiju (1:0). Opet, s druge strane te medalje je njegovo veličanstvo rezultat. A od Sautgejta, koji je na trećem od četiri velika takmičenja doveo Englesku do polufinala, boljeg u istoriji Engleske - nema.

- Ne mogu da poreknem da su kritike bile lične i teško je sve to na ljudskom nivou, ali borićemo se do kraja i nećemo prestati - poručio je selektor Engleske.

BONUS VIDEO TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, nisu se dobro proveli

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.