"VRATIO BIH TADIĆA KUĆI, TO SAM I SUGERISAO PIKSIJU" Savićević: Ne znam što se ljuti, Stojković mu je rekao...

FUDBALSKA reprezentacija Srbije eliminisana je sa Evropskogp rvenstva u grupnoj fazi, a jedan od najupečatljivijih momenata u boravku naše reprezentacije u Nemačkoj jeste izjava Dušana Tadića nakon meča sa Engleskoj, o čemu je govorio i Dejan Savićević, legendarni fudbaler Jugoslavije, Milana i Crvene zvezde.

FOTO: Tanjug

On smatra da je vezista reprezentacije Dušan Tadić izjavom nakon meča koji je počeo sa klupe uneo mnogo nemira u reprezentaciju.

Podsetimo, Tadić je rekao da "je najspremniji i najbolji igrač, ali ako selektor smatra da Dušan Tadić treba da uđe sa klupe, ući će"...

Gostujući u emisiji "Sportlajt" na "Sport klubu" Dejan Savićević je komentarisao ovaj potez kapitena Srbije. On je istakao da se ne slaže sa njim, ali je takođe naglasio da je posle meča kvalfiikacija za Euro 2024 u Podgorici između Crne Gore i Srbije sugerisao Draganu Stojkoviću Piksiju da je vreme da se zahvali Tadiću.

- Ovo što se desilo sa ovim Tadićem... Mislim ja sam Piksiju govorio posle naše utakmice o Podgorici da treba da razmišlja da mu se zahvali i da nađe drugo rešenje jer on da je tu utakmicu pogledao kući kako je odigrao ovde u Podgorici bio je najslabiji na terenu. Da nije ušao Vlahović i da mi nismo imali taj jedan peh da li je bio faul ili nije bio faul Crna Gora ne bi izgubila tu utakmicu. Ovako gledajući ovo Evropsko prvenstvo ne znam zašto se Tadić ljutio ako je Piksi rekao da će da ga stavi drugu utakmicu da počne, da mu treba svež, da on u 36. godini da jednu izjavu gde kaže da je najbolji i da je najspremniji. Malo... Počeo je Dejan Savićević, pa nastavio:

- Ja sam završio karijeru sa 35 godina i znam kakav sam bio kad sam završavao karijeru i nikad to ne bih izjavio. Sa 25 godina da, sa 35 godina bih ćutao i bio bih srećan da budem u krugu reprezentacije. Piksi je pogrešio što mu se nije zahvalio pred ovo Evropsko prvenstvo. Oborio je sve te rekorde koje je ganjao, koje je trebalo da obori. Mislim da je trebalo da mu se zahvali, a posle već kad ga je poveo i rekao mu da će igrati drugu utakmicu od početka i da on to izjavi posle utakmice ja bih ga vratio kući u Beograd lagano. To bi mu bio moj odgovor, rekao je Savićević.

