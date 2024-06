TADIĆ BRUTALAN POSLE ELIMINACIJE SRBIJE! Ako progovorim, biće da sam ubio čoveka

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić je bio utučen nakon ispadanja sa Evropskog prvenstva.

Nakon remija sa Dancima je ponovo dobio pitanje da prokomentariše to što nije počeo meč.

- Ovaj... Pa dobro, ne znam šta bih rekao. Mislim, ako kažem nešto iskreno, onda ispade da si ubio čoveka. Najbolje da ništa ne pričam, jer eto, niko ne razume šta sam hteo da kažem, nije to poenta, nije poenta Dušan Tadić, najbitnije je zajedništvo, momci, to je najbitnije, ali kao jedan od lidera naravno da želiš da preuzmeš odgovornost, da si uvek na terenu, to je normalno, ljudski. Kod nas se neke stvari malo okrenu, izvrnu. Mislim da ne treba biti iskren - rekao je Tadić.

Nije igrao prvo poluvreme protiv Engleza, ni protiv Danaca.

- Pa jeste, generalno smo malo bili svako prvo poluvreme onako, malo smo prepustili sve protivniku, nismo se nametnuli i išli smo obazrivo sve tri utakmice. Može se reći da smo propustili, da smo stigli do pobede, bilo bi drugačije - dodao je Tadić.

Ipak, ne očajava, iako njegove reči nimalo nisu bile ubedljive.

- Što da ne, ali mislim da iz svake utakmice mogu da se izvuku pouke, dobre i loše stvari. Treba da izvlačimo pouke, možda čak iz pobeda treba da izvučeš dobre stvari. Treba napraviti analizu, ponosan sam na momke, dali su sve od sebe, žrtvovali su odmore, klubovi zovu, imaće sedam dana slobodno. Nije im lako, godinu dana igraju bez prestanka, igraju za reprezentaciju, porodicu - zaključio je Tadić.

