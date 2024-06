"ČUDI ME DA SE IGRAČI NISU POBILI" Dragan Stojković Piksi o misterioznoj crvenoj fascikli, šta je šapnuo Samardžiću...

FUDBALSKA reprezentacija Srbije igraće sa Danskom u poslednjem kolu grupne faze na Evropskom prvenstvu. Medijima se pred duel obratioselektor Dragan Stojković Piksi, kao i defanzivac Strahinja Pavlović.

Srbiji je potrebna pobeda da matematički obezbedi prolaz u nokaut fazu Evropskog prvenstva u Nemačkoj, postoje i razne kalkulacije po kojima "orlovi" mogu dalje i sa bodom...

- Generalno gledano razmišljamo o svim segmentima kada je naša formacija u pitanju. Videćete sutra u kakvoj ćemo izaći na teren. Izaći ćemo sigurno najpametnije što možemo, počeo je izlaganje Stojković.

Strahinja Pavlović je upitan da li je razgovarao Novak Đoković sa igračima, s obzirom da im preko video bima pred svaki meč pruža podršku?

- Nisam razgovarao sa njim, ali ako nam je poslao podršku to nam dosta znači.

O tome šta je šapnuo Lazaru Samardžiću Piksi je rekao:

- Raspoloženi smo, sutra je velika utakmica. Svako treba da bude pozitivan. Pitao sam ga da li može da igra sutra, kroz šalu, ništa više. Da li je spreman da igra sutra u tom kontekstu je bilo. Rekao je da nije spreman, rekao je Piksi, pa dodao: - Kako nije spreman, jedva čeka da poleti.

Protiv Danske je Srbija igrala tri puta, izgubila je sva tri meča. Govorio je selektor Srbije o fokusu pred četvrti meč.

- Jako mi je drago što ćemo igrati u devet uveče. Tada su najbolji uslovi. Danska ima odlične igrače, igraju jak fudbal. Ne pobeđuju, ali i ne gube. Dobro su organizovana ekipa, trče puno, igraju ozbiljno. Igraćemo licem u lice, vreme je da promenimo istoriju naših susreta. Nadam se pobedi, učinićemo sve što možemo kako bismo igrali kako treba i da pronađemo način da ubacimo loptu u protivničku mrežu.

Ističe Stojković da je tim iznad pojedinca.

- Tim je taj koji pobeđuje i gubi. Nekada nije fer govoriti o pojedincima. Mislim da delujemo dosta organizovano. Delujemo timski. Mislim da svaki igrač daje svoj doprinos da pomogne timu. Za mene je bitno da nema individalizma. Fokusirani smo na taj segment da je tim najvažniji. Od 28. maja smo zajedno, čudi me da se igrači nisu pobili kada su toliko dugo zajedno. Nemam primedbu na njih, to je ono što nas krasi, možda bi to neko voleo da pokvari, da razbije harmoniju i zajedništvo.

Upitan je Strahinja Pavlović da li je razgovarao sa danskim igračima sa kojima je igrao pred meč.

- Jesam, rekli su da mi možemo da pobedimo, to je sve što su rekli.

Ističe kormilar "orlova" da je bitno dobro početi meč.

- Puno vremena provodimo u razgovoru i na terenu, kao i za vreme sastanaka. Protivniku ne smemo da dozvolimo da kontroliše igru prvih 15 minuta. Trudićemo se da te stvari popravimo maksimalno koliko možemo. Pravimo video analize, razgovaramo o onome što se desilo. Odigrali smo dobro prve dve utakmice, na Evropskom prvenstvu, nadam se da će i treća biti u istom ritmu. Nadam se da ćemo mi biti ti koji se više radujemo.

Novinari su ga upitali i šta se nalazilo u crvenoj fascikli koju je čitao 20 minuta tokom treninga.

- Nalazi se tim koji će igrati, nisam pisao ništa što nije bitno. Mislim da je to čista ideja. Rekao sam da će biti promena, e sada, koliko će ih biti, da vam kažem jedna, dve, tri, ništa vam ne znači, nije bitno. Utakmica se igra 90 minuta. Treba razmišljati ko će početi, a ko biti na klupi i šta mi možemo da uradimo da dovedemo meč u tok koji želimo. Morate imati oružje na klupi. Treba biti pametan i dovoljno inteligentan da povučete neke poteze po pitanju startne formacije, ali i po pitanju onih koji ostanu na klupi. Klupa je mnogo važna, važnija je od ovih koji istrče i igraju. To se pokazalo milion puta do sada. Prema tome, nekih promena će biti. U toj nekoj konstalaciji ćemo i vući poteze. Ajde da budem precizniji. Plan igre i kako treba da izgledamo postoje, u zavisnosti od situacije "A" i "B" kako ćemo reagovati.

Konstatovao je novinar da nakon sutrašnje utakmice ništa neće biti isto u srpskom fudbalu...

- Šta to sutra neće biti isto u srpskom fudbalu posle utakmice? Analiziraćemo kada se sve završi. Biće dosta polemika. Ne volim kada je neko negativan i kada negativno gleda. Ne možete jednu stvar, niko, ne može da ospori da igrači Srbije trče, bore se i ulažu maksimalan napor da dođu do rezultata. Euro je skup najboljih ekipa na visokom nivou. Tako da, sutra je jedna utakmica od velike važnosti, koja praktično određuje našu sudbinu i plasman. Podsetiću vas da smo prvi put ovde kao Srbija, posle 24 godina, ranije smo pobedili samo Norvešku, nemamo 50 pobeda. Treba biti malo realan i ne preterivati. Daćemo sve od sebe. Danska je odlična ekipa. Izuzetno kvalitetna. Imaju Eriksena, Hojlunda, Malea, ne sme se to umanjivati. Verujemo da možemo da igramo sa Danskom.

O Kristijanu Eriksenu...

- Eriksen je obeležio eru u fudbalu. Meni je posebno drago da je nakon zdravstvenih problema živ i da može da igra. Voleo bih ga više na klupi. Inteligentan je igrač koji može dosta sa loptom. Ima tačnost, preciznost, ima šut koji može biti nezgodan za svakog golmana. Ako počne sutra, moramo da obratimo pažnju. Naši igrači imaju sve informacije o timu Danske, ali treba ga držati od opasne zone šuta, to će biti zadatak za naš vezni red. Moramo da budemo jako oprezni, igrač je svetske klaske.

Upitan je Strahinja o igri Rasmusa Hojlunda.

- Sećam ga se kada je igrao za Štutgart. Trebamo da obratimo pažnju na njega. Izvanredan je napadač.

Upitan je Strahinja o zdravstvenim problemima.

- Super je sada. Bilo mi je loše posle utakmice, sve je okej. Biće super sve za sutra.

Danci su istakli fizičku pripremljenost Srbije kao prednost, upitan je Piksi da li razmišlja isto o Dancima?

- Danska je jedna sjajna, jaka reprezentacija. Imaju snažne igrače. Predstavljaju jako dobro skandinaviju. Uvek su na vrhu fudbala. Takođe, u Kataru smo bili zajedno. Vratili smo se u isto vreme iz Katara. Imam poštovanje za danski fudbal, selektor je sjajan. Što se tiče fizičke pripremljenosti jako je bitno dobro parirati, ali ne samo fizički, već i tehnički. Nakon utakmice sa Slovenijom imali smo dan odmora. Igrači su proveli nešto vremena sa porodicama, imali smo potom gust raspored, verujem da će biti sutra spremni za meč. Verujem da će svi koji dođu uživati u meču, zaključio je Stojković.

