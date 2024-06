BIRMANČEVIĆ JAKIM REČIMA NAJAVIO MEČ SA DANSKOM: Citirao vojvodu Živojina Mišića pred odlučjući susret na EURO 2024!

Velika je čast igrati za nacionalni tim na ovom velikom takmičenju. Bitno je da pobedimo i da prođemo grupu, izjavio je danas u Augsburgu fudbalski reprezentativac Srbije Veljko Birmančević uoči meča sa Danskom u poslednjem, trećem kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica između Srbije i Danske biće odigrana u utorak od 21 sat u Minhenu.

Srbiji je za siguran plasman u osminu finala EP neophodna pobeda protiv Danske.

- Kada sam došao prvi dan, zahvalio sam se selektoru što sam pozvan na EP. Ja sam spreman, igrao pet, deset ili 90 minuta, to je najmanje bitno. Spreman sam za sve opcije, šta god selektor odluči - rekao je Birmančević na konferenciji za medije u Augsburgu.

On je istakao da je na EP došao da se bori za Srbiju.

- Nije bitno gde igraš, svi znaju da sam ofanzivan i da igram iza špiceva, ako igram na ving beku, to sam već odigrao, razumem kretnje, mislim da mi neće biti teško. Svaki igrač ima poziciju gde se oseća bolje, ali kako god bude spreman sam - dodao je srpski fudbaler.

Birmančević je podsetio da je jedan deo igračke karijere proveo u Švedskoj.

- Znam kako razmišljaju Skandinavci, igraju odličan fudbal, taktički su dobro postavljeni, u svakom momentu znaju šta rade, ali nama nema opcija za komfor, došli smo do zida, nema nazad i može samo napred. Ako hoćeš napred, moraš da pobediš, kako će to biti, koji deo taktički, to ne mogu da otkrivam, ali gledajući igrače i mene, svi su spremni da daju sto odsto. Mnogo smo naučili iz ove dve utakmice, spremni smo da damo sve za Srbiju i za navijače koji su došli da nas podrže - istakao je Birmančević.

Dodao je fudbaler Sparte da ne razmišlja o sledećoj fazi.

- Mi prvo moramo da pobedimo, posle toga ko će da dođe, to je neka druga priča, o tome ćemo verovatno pričati kada obavimo prvi deo posla. U fudbalu se nikada ne zna, moramo prvo da završimo posao u utorak - naveo je Birmančević.

Uz to dodaje da ga ne zanima bod protiv Danske.

- U životu nikada ne možeš da ideš na bod. U životu uvek moraš da gledaš da ideš na pobedu. Pobednici idu na pobedu, kada kalkulišeš u životu, uvek ćeš izgubiti - dodao je Birmančević i istakao da u reprezentaciji Srbije vlada odlična atmosfera.

On je naveo da Srbija mora da dobro počne utakmicu sa Danskom.

- Mora da se popravi taj ulazak u prvih 15 minuta, ali bitno je da se posle toga podignemo. Primili smo gol, ekipa je pokazala da možemo da se podignemo. Sada nema više kalkulacija, moramo da da krenemo od starta - rekao je Birmančević.

On je istakao da svi igrači očekuju da Srbija prođe grupnu fazu na EP.

- Ova reprezentacija je pre mog dolaska ostvarila vrhunske rezultate, igrali su SP i EP, mislim da nema igrača koji ne smatra da bi trebalo da napravimo iskorak da prođemo grupnu fazu. Utakmice su se tako namestile, protiv Slovenije je moglo da bude 2:0, 3:0... Sada mora da se pokaže karakter, ali pošto znam kakva smo grupa, verujem da možemo to da uradimo - naveo je reprezentativac Srbije.

Birmančević je rekao da reprezentativci Srbije imaju mnogo samopouzdanja.

- Ove sezone smo u klubovima igrali dobro i ovde smo došli sa samopouzdanjem. Verujem da možemo da uradimo nešto veliko, vreme je za našu zemlju, navijače, karijeru. Ova utakmica je ključna, ali imamo važne igrače koji mogu da promene igru, daju gol ili asistiraju, nadam se da će naši napadači odigrati dobru utakmicu - dodao je on.

Birmančević je rekao da su reprezentativci Srbije svesni odgovornosti.

- Mislim da je u fudbalu najvažnije da svaki igrač stane pred ogledalo i kaže. 'ti si najvažniji'. Kada to uradimo, tada ćemo da ostvarimo rezultat. Odgovornost uvek postoji, moraš ti da uradiš sve što imaš do sebe, ne možeš da se oslanjaš na drugog. Kada daš 100 odsto, onda će i ovaj do tebe da da. Kako je rekao Živojin Mišić, 'ko nema strah, taj ide napred'. Svesni smo odgovornosti, idemo u utorak na pobedu - istakao je Birmančević.

U drugom meču trećeg kola grupe C sastaće se Engleska i Slovenija.

Ovaj duel je na programu u utorak od 21 sat u Kelnu Prvo mesto na tabeli grupe C drži Engleska sa četiri boda, dok Danska i Slovenija imaju po dva. Srbija je na poslednjem mestu sa jednim bodom.

