ŠTA ĆE REĆI RUSI? Skandalozno "izvinjenje" reprezentativca Albanije koji je prostački vređao Srbiju

MISLILI smo da ne može gore od onoga što smo prethodnih dana videli od Albanaca. Na stadionu su mogli da se vide OVK simboli, zastave velike Albanije, pozivanje na linč Srba.

Foto Profimedia

Ali reprezentativac Albanije Mirlind Daku je prešao svaku granicu. Fudbaler, koji zarađuje hleb u Rusiji, tačnije Rubinu iz Kazanja, posle meča sa Hrvatskom prišao je tribini na kojoj su bili smešteni albanski navijači i rasplamsao strasti i poveo pogrdno skandiranje

Vikao je "P**ka im materina, Srbima i Makedoncima", a UEFA je brzo reagovala i najavila kaznu za napadača rođenog u Gnjilanu. Sada se špic koji je donedavno nastupao za selekciju tzv. Kosova oglasio "izvinjenjem". U tekstu koji je stavio na svoj Instagram ne deluje da mu je previše žao zbog onoga što je uradio.

- Zdravo svima. Prvo, želim da se zahvalim svima koji su nas podržali u dobrim i teškim momentima tokom Evropskog prvenstva. Kao i svaki fudbaler u tim momentima su emocije na drugom nivou, to može da se razume samo na terenu i teško je objasniti osećaj igranja za nacionalni tim, za te sjajne navijače koji nam daju bezgraničnu ljubav. To je naš prvi moto, "volimo Albaniju bez granica". Ako sam uvredio nekoga tokom i posle meča sa Hrvatskom, uticaj utakmice je uzeo maha. Nastaviću da radim zajedno sa celom grupom da bismo stigli do naših snova. Oproštaj je muški i ja osećam moralnu i profesionalnu obavezu da uradim to, za sve koji su povređeni. S poštovanjem, Mirlind Daku - navodi se u sramnom tekstu "izvinjenja".

Videćemo kako će UEFA reagovati, ali i Rusi, odnosno klub za koji nastupa Daku, jer takvo ponašanje jednog fudbalera, koji predstavlja tim i vređanje bratske države, ruski klub mu ne bi trebao oprostiti.

