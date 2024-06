NE DA MU ĐAVO MIRA: Albanski novinar-provokator nastavlja da kidiše na Srbiju!

Novinar Arlind Sadiku, iz tzv. države Kosovo, isključen je sa Evropskog prvenstva nakon što mu je oduzeta akreditacija, a sada se oglasio na društvenoj mreži Instagram i nastavio sa provokacijama.

FOTO: Tanjug/AP

On je rekao da će pokazivati simbol orla "do smrti", iako te gestove isključivo prave zagovornici ideje o velikoj Albaniji, koja uključuje i delove teritorija Srbije, Crne Gore, Grčke i Severne Makedonije.

- Pravljenje simbola orla nikad nije kriminalni akt. Nisam nikoga uvredio niti provocirao. Jednostavno sam bio ponosan na simbol koji nas predstavlja. Ponosan sam što sam Albanac i nikada se neću plašiti da to izjavim čak i ako se ceo svet digne na noge. Opasan je presedan ako se ova odluka prihvati kao važeća od strane Albanaca i državnih institucija, jer otvara novo poglavlje.

- Napravite simbol orla i prijavite rasističke povike protiv celog naroda - budete isključeni, a otvara se put huliganima drugog naroda da slobodno uzvikuju fašističke parole. Šta će se desiti za neko vreme kada se organizuje Evropsko prvenstvo između Albanije i Srbije? Da li će svi koji su na dužnosti i podignu orla biti isključeni? Da li ćete prihvatiti ovu odluku? Da li vam se čini pravednom?

- Komšije su se mobilisale i brzo uzbunile da prijave moju akciju, jer se osećaju ugroženima ako neki Albanac izađe i ne plaši se da ponosno govori istinu. Oni su srećni i slave ovaj događaj kao pobedu, dok svako od nas ko se raduje, pripada njima. Nije važno da li sam isključen ili ne, moja karijera je vrlo mala. To nije gubitak Arlinda Sadikua, niti novinara, to je državni i nacionalni gubitak ako se ćuti. Danas sam u Hamburgu podržavajući reprezentaciju sa tribina, sa navijačima. Ponosno ponovo slavim sa simbolom orla i niko neće moći da me zaustavi do smrti!

Podsetimo, ove srede je UEFA objavila da je dotičnom novinaru oduzeta akreditacija i on više neće moći da izveštava za Evropskog prvenstva.

