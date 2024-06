BURNO PRED SRBIJA - ENGLESKA! Piksi šokirao Engleze, Tadić im poručio: Samo probajte!

Srbija i Engleska igraju u prvom kolu Evropskog prvenstva, a pred taj meč svetskoj javnosti se obraća selektor "orlova" Dragan Stojković "Piksi". Njegovu konferenciju za štampu možete uživo da pratite uz protal "Novosti".

Domaćin, nemački konferansije, obratio se prisutnima na srpskom jeziku, sa "dobro veče", što je izazvalo i Piksjevu nasmejanu reakciju: "Oooo!".

A onda je počeo i onaj zvanični deo obraćanja...

Prvo pitanje za Piksija bilo je šta je najvažnije za meč kao što je duel sa Englezima, a za Tadića - kako mu ekipa deluje sada u odnosu na prethodne turnire.

Tadić: U odnosu na prethodne turnire mogu da kažem da su igrači sazreli. Neki od fudbalera čak imaju i decu, prosto smo životno iskusniji. A zajedničko je, i dalje, što svi imamo veliku želju.

Piksi: - Imao sam sreće da budem igrač na velikim turnirima, sada imam sreće da to budem i kao selektor. Ovakav turnir zahteva maksimalnu koncentraciju u svakom trenutku. Kvalitet u svakom momentu. Ne bih pravio razliku između 1., 2. ili 3. utakmice, svaka je važna. Znamo da počinjemo protiv favorita za osvajanje turnira, ali smo radili dosta da se pripremimo što je najbolje moguće i mislim da je ekipa spremna za izazove. Sa trenerske strane smo uradili sve da igrači obave sve što treba. Mislim da jedva čekaju da počne. Uveren sam da su spremni za ovaj izazov

Šta selektor može da poruči pred meč sa Engleskom?

Piksi: - Neki fudbaleri nisu bili rođeni kada smo poslednji put igrali... Ono što mogu da kažem onima koji me podržavaju i vole, to je da ćemo svi dati sve od sebe, da ćemo se boriti do kraja, daćemo i više od maksimuma. Vidim da su spremni, da su kompletan deo priprema odradili bez ijedne reči, bez zadrške. Potpuno sam zadovoljan što ću imati pre svega zdrave igrače, koji jedva čekaju da pokažu svaj talenat. Borićemo se do poslednje šanse. Mislim da će ljudi uživati u našoj igri. Mi smo tim koji voli da igra, koji želi da pokaže svoj talenat i to ćemo pokušati da uradimo na ovom prvenstvu.

Da li selektor Srbije zna tim, i da li će Srbija smeti i sa dva napadača protiv Engleske?

Piksi: - A što ih ne bi napali? Ne razumem. Mislim da će biti otvorena utakmica. Poštujemo neke stvari, ali poštujemo pre svega sebe. Učinićemo sve da meč privedemo kraju kako mi želimo. Poštujemo kvalitet koji oni imaju, ali Srbija neće biti tim koji čeka i gleda kako Engleska igra. Naprotiv! Trudićemo se da mi stvorimo što više problema njima. Da ne kažem 100% znam tim, ali 99%. Bilo bi jako loše da ne znam (smeh). Važni su i igrači sa klupe, oni pokreću promene na terenu, a ja sam uveren da će igrači dati maksimum, ispoštovati dogovor, ono za šta se spremamo. Mnogo smo analiza imali. Onako kako znam svoj tim, mogu da vam kažem i engleski, ali ostaviću to i za Sautgejta.

Englezi s nepoštovanjem pričaju o Piksiju i Srbiji... Šta selektor očekuje od njihove reprezentacije i šta Tadić kaže što Englezi tvrde da "treba samo zaustaviti Tadićevu jaču nogu i sve je rešeno"

Piksi: - Šta očekujemo? Pa, očekujemo šampionsku Englesku, koja osvaja titulu. Tu ima samo jedan problem. Sve to što se govori i priča, to mora da se dokaže na terenu! Možemo mi da pričamo i ovo i ono... Mislim, znamo mi i koji će sistem Engleska koristiti, i koji igrači, nema tu nekih iznenađenja. Sve te informacije imamo, tako se i spremamo, ali ne zaboravljamo da smo mi ti koji treba da obave svoj deo posla.

Tadić: Ovo što pričaju da mi "zaustave" jaču nogu i sve su rešili. Slobodno, neka probaju, pa će da vide šta će da bude (smeh)

Šta će Stojković narediti igračima ako povedu sa 1:0 protiv Engleske?

- Ako postignemo prvi gol? Naređenje je da se postigne i drugi. Vrlo prosto! Uvek kada daš gol, tražiš da postigneš i sledeći. Ali... Dobro, sad su to malo šaljiva pitanja, ali u svakom slučaju, videćemo kako se razvija utakmica, u kom pravcu će ići. Igrati protiv Engleske, to zahteva potpunu koncentraciju. Učinićemo sve da napravimo problem Englezima, da napravimo šanse iz kojih može doći do egzekucije. Ne treba zaboraviti da se fudbal igra u dva pravca. Ovo je turnir, svaki detalj je važan, nisu kvalifikacije, turnir je, svaki bod je važan, svaki žuti karton...

Šta Stojković misli o citatu njegovog bivšeg selektora, Milana Živadinovića, da "engleska odbrana uvek ima dva buzdovana"

- Nije to lepo s njegove strane. Nije to ni sportski rečnik. Odbrana Engleske s igračima koje oni imaju... To je, zaista, izuzetno kvalitetna ekipa. Ali, probaćemo da nađemo šansu da ih ugrozimo, da nađemo neki put kojim ćemo doći do gola - istakao je selektor Srbije.

Kako se Tadiću čini sadašnja engleska ekipa u odnosu na vreme kada je on igrao u Premijer ligi

- Pa, pojavili su se u međuvremenu treneri kao što su Gvardiola i Arteta, koji su izgradili novi sistem, nove igrače. Ranije je bilo malo drugačiji sistem, sada su tu izgrađene nove "desetke".... Mislim, moje vreme tamo (u Premijer ligi) je bilo izvrsno, stvarno sam uživao, možda i najbolje vreme u istoriji Sautemptona, ali sada je to nešto drugo - rekao je Tadić

Kako se Piksiju sada čini Engleska, u odnosu na onu "mundijalsku" iz 2022:

- Ekipa se promenila u odnosu na pre dve godine, nova je generacija, koja je dokazala svoj talenat i u okviru Premijer lige i u kvalifikacijama. Nema šta, uživanje ih je gledati - ne skrivA stojkvoić.

Šta Stojković misli o Džudu Belingemu, novoj zvezdi Engleske

- On je odličan momak. Definitivno će dobiti Zlatnu loptu u budućnosti. Impresivno igra, iako je mlad, snažan je, kvalitetan, sve to je pokazao u Realu. Ne smemo mu dati mnogo prostora, jako je bitan igrač za engleski tim. Videćemo u nedelju. U odbrani, svakako, moramo biti pažljivi i moramo pokazati sve što smo radili tokom naših treninga. Ali, stvarno je impresivno kako on igra. On je jako, jako mlad momak... Stvarno neverovatno kakve performanse ima. Odlično je to za Englesku, loše za nas. Ali, učinićemo sve što možemo da bismo mi imali kontrolu - istakao je Stojković, koji je na kraju podsetio da je i Brazil na prošli Mundijal došao kao veliki favorit "pa svi znamo kako je prošao, a sada je Engleska veliki favorit".

Kada igra Srbija?

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće najpre protiv Engleske (u nedelju, 16. juna, od 21 sat u Gelzenkirhenu), a potom dva meča na minhenskoj Areni - najpre 20. juna od 15 sati protiv Slovenije, te 25. juna od 21 protiv Danske.

