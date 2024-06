"MOŽEMO DA POBEDIMO ENGLESKU": Gudelj se ne plaši strašnog rivala na otvaranju EURA 2024

BRZO se Nemanja Gudelj oporavio od teške povrede i na radost selektora Dragana Stojkovića Piksija, na ovom Evropskom prvenstvu biće jako važna karika između veznog reda i odbrane, koja je ruku na srce, primala dosta lakih golova. Iskusni univerzalac sa 62 reprezentativne utakmice (jedan postignut gol) u nogama, imaće ulogu da koliko može, sve dodatno zategne, skupi i učvrsti. Na prvm meču protiv snažnih Engleza u nedelju, to će biti paklen zadatak.

Svestan je toga Gudelj i nije slučajni što je ovde u Augzburgu on prvi izašao da odgovara na pitanja brojnih srpskih izveštača.

- Osećam se odlično, povreda kolena je prošlost i sada sam maksimalno spreman – istakao je Gudelj. - Sve zavisi od mistera Stojkovića, da li će me uvrstiti u sastav i koju će mi ulogu poveriti. Često to ponavljam da se najprijatnije osećam na poziciji zadnjeg veznog, ali sam često igrao štopera i u Bredi i u Sevilji, otac me Nebojša je od malena taktički obučavao i učio da mogu da se snalazim na svim mestima. Naravno, ako budem igrao i ako bude prostora za šut – probaću da dam gol Engelzima. Lakše pogađam sa distance. Spremni smo na sve, nadam se da će biti prilika da ugrozimo Engleze.

Gudelj se ne osvrće preterano što su Englezi veliki favoritina meču i što su njihovi mediji već upisali pobedu Albiona u prvom meču.

- Velika utakmica za obe ekipe, pogotovo što je prva na takmičenju. Najvažnija stvar je da smo došli ovde da pokažemo da smo zasluženo na Evropskom prvenstvu. Mislim



da možemo da napravimo nešto ekstra i da pobedimo Englesku, kao i bilo koju drugu reprezentaciju. Moguće je da će utakmica biti dosta zatvorena, zbog važnosti. Neplašimo se nikoga, iako Engleska ima sjajan tim sa vrhunskima poput Kejna, Belingema, igračima. Idemo da pobedimo.

Na pitanje engleskih novinara da li je naša šansa što selektor rivala ima velikih problema sa povredama, Gudelj je diplomatski odgovorio.

- Vama i kada se neko povredi, imate kvalitetnu zamenu. Biću iskren, nisam mnogo fokusiran na protivničkih igrače koji su povređeni, već samo na nas i to 90 posto. Ostalih deset razmišljamo i pričamo o rivalu. Englezi kao vicešampioni Evrope su došli da naprave našto veliko, tome se i mi nadamo. Imamo odlične igrače poput Vlahovića i Mitrovića koji mogu svakome da daju gol. Naučili smo mnogo na greškama sa prethodnog svetskog prvenstva, svako loše iskustvo od ranije nas čini iskunijim i jačim.

Vezista Sevilje je porčio da se ne prave računice, niti ima želju koga bi najradije pobedio od tri reprezentacije u grupi.

- Prvo želimo da savladamo Engleze, pa Slovence,. I posle Danske, ako Bog da, biće najvažnija utakmica utakmica na turniru – vidi se da Gudelj puca od samopouzdanja.



Podrška Anastazije i porodice

NA utakmicama u Nemačkoj, uz Nemanju Gudelja biče supruga Anastasija, kao i ostali članovi porodice. će imati podršku

- Biće tu, njihova podrška mi mnogo znači, kao i velikog broja naših navijača koji će biti na tribinama. Ostavićemo srce na terenu, želimo da pokažemo nešto veliko i državi svim koji dođu da nas bodre.



Bićemo bolji nego u Kataru

NAŠ vezista je uveren da je neuspeh na prethodnom Mundijalu u Kataru očeličio „orlove“.

- Moj osećaj je da smo mirniji, iskusniji i to nam daje dosta samopoudanja i nade da ćemo napraviti bolji rezultat nego u Kataru. Selektor Stojković nam još nije saopštio ko će



igrati protiv Engleza, na narednim treninzima ćemo više znati – kaže Gudelj.

Podsetimo, Srbija i Engleska igraju u nedelju od 21 sat. Pored njih u grupi se još nalaze Danska i Slovenija.

