"ZNAM DA SMO BOLJI!" Evo šta je Piksi rekao uoči poslednje provere pred EURO 2024

Fudbalsku reprezentacijau Srbije sutra od 18 časova očekuje meč protiv selekcije Švedske na "Frends areni" , a na konferenciji za medije pred susret govorio je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

FOTO: Tanjug/AP

Selektor je na početku sumirao prethodni susret istakavši da smo bolji od Australije.

- Zaključak je da smo bili bolji od Austrije, hoćeš da veruješ ili ne. Dugo smo skautirali, dobili smo izveštaj UEFA i gledajući brojeve koji daju važne parametre vidimo da smo imali tu jednu rupu između 10. i 15. minuta i to je za analizu novu. U svim drugim elementima mene može da raduju činjenice da smo fizički bili u egalu, da smo u drugom delu bili dominantniji, da smo kontrolisali igru i to me raduje. Rezultat je negativan što ne volimo, ali s druge strane imam zadovoljstvo da smo kao tim reagovali i posle izmena koje smo uradili u drugom delu da su igrači pokazali odličan karakter, tih 2:0 nije uticalo na psihu što se tiče njih - rekao je Stojković.

Komentarisao je Piksi i visok presing protivnika što se pokazalo kao problem.

- Radimo na tome, iz svake utakmice izvlačimo pouke, svaki meč je dobra platforma za analizu. Koncentracija mora da bude na visokom nivou, sami sebe guramo u probleme koje moramo da rešavamo. A onda kad se dese takve stvari koje ne očekujemo, onda biramo nekako teži put da se vratimo u igru. Dobroo da je ekipa u karakternom smislu sprema da se suoči sa problemima. Trudiću se da budemo daleko koncentrisaniji - dodao je selektor Srbije.

Stojković je istakao da se o tome, itekako, razgovara sa igračima.

- Kao trener morate da iznesete činjenice, sa činjenicama kada baratate i pokažete video analizu da vide, to je sasvim drugi smisao. Morate da objasnite i to što govorite. Oni se svi slažu da je neobjašnjimo da se dešava pad i rupa gde je Austrija 1.500 metara više istrčala do nas. I onda se pitam kako je moguće?! A na kraju smo isto istrčali. Mi smo to nadoknadili, ali su oni iskoristili momenat da ti daju dva gola. Ponovo radimo na tome da koncentracija bude na maksimumu i da se ne dozvoli da prave gluposti - nastavlja iskusni stručnjak.

Analizirao je poslednjeg protivnika pred EURO 2024.

- To je utakmica koju gledate iz dva ugla. Nama je pripremna za EP. Švedska je odlična ekipa, bez obzira na neuspehe. Ali nije to baš tako, oni su u procesu stvaranja odlične ekipe. Podatak da Šveđani imaju sedam igrača u Premijer ligi, trojicu u Italiji, dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Da ne pominjem imena kao što su Elanga, isak, Kuluševski... Čeka nas težak meč sutra, ali s obzirom na to da je za nas poslednji test trudićemo se da odigramo na maksimalnom niovu. Mi smo dva puta igrali sa njima u LN, ovo je treći put u jednom kratkom periodu. Njima je stalo da se revanširaju, a mi da nastavimo taj kontinuitet i da se u što boljem raspoloženju spremimo za odlazak na EURO. Zato će biti uzbudljiva utakmica. Biće promena u odnosu na tim. Par nekih izmena u odnosu na Beč i to je to. Verujem da će obe seleckije odigrati kvalitetan meč -

Na kraju se osvrnuo i na činjenicu da Srbija oba susreta pred Evropsko prvenstvo igra van Srbije.

- Kad pogledate ambijent, mislim da je prava stvar što igramo sa Austrijom i Švedskom. Imamo dobre terene, našu dijasporu. Atmosfera u Beču je bila fantastična, igrate pred punim stadionima, naša želja je bila da odigramo dva kvalitetna duela pred EP. U tim pregovorima postojala je mogućnost, odlučeno je tako, mi smo prihvatili i to je to. Ali to ne bi trebalo da menja ništa šta očekujemo i kakvi želimo da budemo u Nemačkoj - zaključio je Stojković.

Nakon meča sa Švedskom "orlovi" odlaze u Auzburg gde će se nalaziti baza naše reprezentacije tokom Evropskog prvenstva i tamo će obaviti finalne pripreme pred meč sa Engleskom koji je na programu 16. juna od 21 čas.

