VIDIĆ IZDAO SRBIJU! Legendarni fudbaler otkrio mane "orlova" pred EURO, i to kome...

JEDAN od fudbalera koji je bio legenda i na Ostrvu, ali i u Srbiji je Nemanja Vidić. Kapiten Crvene zvezde, kapiten možda i najvećeg svih vremena Mančester junajteda pod palicom Aleksa Fergusona, bio je sagovornik engleskih medija.

Tamošnju javnost je zanimalo šta se može očekivati od Srbije na premijeri Evropskog prvestva u Nemačkoj kada će ukrstiti koplja sa Engleskom. A Vidić im je otkrio vrline i mane izabranika Dragana Stojkovića Piksija.

Nemanja je naglasio da je kvalitet napada Srbije na visokom nivou, ali da je odbrana već duže vreme najveća "boljka" našeg tima.

- Šta možete da očekujete od Srbije? Mislim da ćemo ići dosta napred, da ćemo davati golove, to je dobro poslednjih par godina. Posebno je to bio slučaj u Kataru, ali smo primili osam golova. Ako pogledate Srbiju sada posle dve godine, nismo se popravili u tom aspektu i to je još problem. Imamo nekoliko dobrih igrača, ali problem je što igraju u Saudijskoj Arabiji i Turskoj. Ne znam kakvog će fizičkog stanja biti pred EURO 2024, ali to su jako važni igrači za nas, oni koji kreiraju golove i koji ih postižu - počeo je Vidić.

Pre prve utakmice Srbije na EP "orlovi" će sutra igrati protiv Austrije u Beču, kao i Švedske na gostovanju 8. juna.

- Dosta toga treba da se sredi pred Evropsko prvenstvu, nadam se da će selektor Piksi to učiniti. I mislim da bi za nas bio uspeh da prođemo grupnu fazu - dodao je Vidić, a onda otkrio Englezima naše najjače oružje:

- Na koga da obratite pažnju? Mitrović, Vlahović, Jović, Tadić... Oni daju golove, idu napred, dobar je i Kostić. Imamo igrače koji mogu da vam naude.

