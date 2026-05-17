OVO JE PRVI I POSLEDNJI PUT DA SMO BILI NA EVROVIZIJI: Momci iz "Lavine" otkrili šta se dešavalo iza kulisa takmičenja (FOTO)

NAKON povratka u prestonicu, članovi niškog benda "Lavina" osvrnuli su se i na konkurenciju sa kojom su odmerili snage u Beču.

Momci su otvoreno prokomentarisali trijumf susedne zemlje, ali i otkrili šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata ovog velikog muzičkog spektakla.

- Ono što smo mi proživeli i videli najviše je u pozadini u onoj Areni gde smo bili konstantno i u hotelskoj sobi. Uglavnom vežbali smo, spremali se, išli na probe. Družili smo se ljudima iz hotela. Nismo nezadovoljni, samo smo jako umorni. Sat vremena smo spavali da bismo mogli da dođemo na ovaj let" - rekli su momci iz benda Lavina, pa prokomentarisali mišljenje stručnog žirija:

To je njihovo mišljenje, imaju puno pravo, zato su tu, ali mi se ne bismo složili sa time. Drago nam je što ljudi misle da smo trebali da budemo u top 5. To su stvari van naše kontrole. Nismo nešto ulazili sa očekivanjima, to smo sve i pričali. Mi smo dali nastup i dušu, pa šta bude bude. Trudili smo se da fokus bude na nastupu svima. Jako smo ponosni na naš nastup i ono što smo realizovali, rezultati su rezultati. Za jedan metal bend dobili smo mnogo podrške. Svi nas podržavaju i jako su pozitivni. Neprijatnosti nije bilo. Ovo nam je prva i poslednja Evrovizija. Mi smo malo izašli iz zone komfora, ali sada moramo da se vratimo na pravu stvar i da gradimo karijeru.

Na pitanje kako komentarišu pobednicu Bugarske, kao i šta je ono što ne znamo, a krije se iza Evrovizije, rekli su sledeće:

"Dara je super, imali smo priliku da pričamo sa njom, pozitivna je i energična, mislimo da je zasluženo pobedila. Krije se puno stresa, grešaka, komentara, nesuglasica sa ljudima koje donose odluke, ali mi smo njima pokazali da smo jako, jako tvrdoglavi. Ali zadovoljni smo. Komfornije smo se osećali u finalu. Na svakom nastupu smo čuli prijatnu atmosferu, publika je sve ispratila. Ljudi su nas primili kako treba, ali postoji hijerarhija sa zemljama. Treba nam sada malo dva dana jedni bez drugih, prvo ćemo da spavamo. Hvala svima i Marija Šerfović se oglasila.

