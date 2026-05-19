BURNO U SRPSKOM FUDBALU! Dejan Stanković NIJE proglašen za najboljeg trenera Superlige!

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai proglašen je za najboljeg igrača Superlige Srbije za sezonu 2025/26, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.

Katai (35) je dobio 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova Superlige. On je najbolji strelac ove sezone u SLS sa 24 gola, a upisao je i pet asistencija.

"Surova dominacija. I to sa punih 35 godina. Aleksandar Katai je ove sezone, kao što reče jedan od trenera koji je digao ruku za njega, proživljavao drugu fudbalsku mladost. Ovo je zaista bila jedna od najboljih sezona u dugoj Kataijevoj karijeri. Okitio se duplom krunom, igrao je prolećnu fazu Lige Evrope, a postao je i najbolji strelac Superlige Srbije", navodi se na sajtu takmičenja.

Pored Kataija, glasove su dobili i njegovi saigrači Rade Krunić (dva) i Vasilije Kostov (jedan), kao i fudbaleri Železničara iz Pančeva Silvester Džasper i Zoran Popović (po glas).

Radomir Koković iz pančevačkog Železničara proglašen je za najboljeg trenera SLS za sezonu 2025/26.

On je dobio 19 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova Superlige.

"Istorijska sezona za Železničar. Prvi put u istoriji 'Dizelka' iz Pančeva izborila se da izađe na kolosek za međunarodne vožnje. A, kada je tako, onda je nekako i logično da glavni 'mašinovođa' dobije i najveće priznanje", objavljeno je na sajtu takmičenja.



Trener Crvene zvezde Dejan Stanković dobio je devet glasova.



Dva glasa je imao Marko Jakšić, koji je tokom sezone vodio Radnik i Čukarički, a po jedan glas dobili su trener Partizana Srđan Blagojević i Vladimir Gaćinović, koji je ranije tokom sezone napustio Novi Pazar.

