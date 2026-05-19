MOST na graničnom prelazu Gradiška između Hrvatske i Bosne i Hercegovine oštećen je tokom noći, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen. Sad će tamo Mila Pajić da pokrene borbu protiv korupcije i kampanju "Ruke su vam krvave!"? Neće.... Hrvatska je njena kuća, a Srbiju bi da sruše. To je razlika.

Ovaj incident odmah otvara ključno pitanje: Hoćemo li sada u Hrvatskoj imati proteste po receptu "Blokadne kuharice"?

Odgovor je – ne. Nećemo ih imati, jer je taj recept pravljen isključivo za obojene revolucije u Srbiji.

Ovakve stvari i tehnički problemi se, nažalost, dešavaju svuda u svetu. Infrastruktura je podložna oštećenjima.

Međutim, svedoci smo toga da se ovakvi događaji jedino u Srbiji, od strane dežurnih blokadera, svesno i sistemski zloupotrebljavaju za destabilizaciju zemlje i nasilni prevrat.

Ono što je svuda u svetu vanredna tehnička okolnost, u Srbiji postaje izgovor za politički radikalizam, zaustavljanje svakodnevnog života i pokušaje rušenja legitimne vlasti na ulici, mimo izbora i demokratskih procedura.