NASTAVLjA se napetost na Bliskom istoku.

Iran je odlučan: Ili pobeda ili mučeništvo

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi odbacio je svaku pomisao na predaju, rekavši da je Islamska Republika Iran ujedinjena i odlučno spremna da se suoči sa bilo kojom vojnom agresijom.



Izraelska vojska izdala naređenje za prinudno raseljavanje 12 naselja na jugu Libana

Izraelska vojska izdala je naređenje za prinudno raseljavanje stanovnika više naselja na jugu Libana, saopštila je Al Džazira.

Portparol izraelske vojske za arapski jezik Avičaj Adrai ponovio je na svom nalogu na platformi Iks pretnju stanovnicima 12 gradova i sela u južnom Libanu, naređujući im da odmah napuste svoje domove zbog najavljenih izraelskih napada.

Reč je o sledećim naseljima: Tura, Donja Nabatija, Habus, Al-Bazurija, Tajr Deba, Kafr Huna, Ain Kana, Lubaja, Džibšit, Al-Šahabija (Tajr Zibna), Burdž Al-Šamali (Tir) i Humin Al-Favka.

Izrael je nastavio da sprovodi udare na jug Libana uprkos navodnom prekidu vatre koji je stupio na snagu u aprilu.

Dron koji je pao u blizini nuklearke Baraka lansiran iz Iraka

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da je u poslednjih 48 sati sa teritorije Iraka lansirano šest dronova na UAE, uključujući i onaj koji je u nedelju izazvao požar u nuklearnoj elektrani Baraka.

U saopštenju se navodi da je presretnut samo jedan od tih dronova, dok su čak tri drona ciljala nuklearnu elektranu Baraka.

Nakon napada, Federalna agencija za nuklearnu regulaciju UAE saopštila je da elektrana nije pretrpela oštećenja koja bi ugrozila bezbednost i da nije došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala.

Tramp: SAD bi mogle napasti Iran već u petak ili subotu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle izvršiti napad na Iran već u petak ili subotu, ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum.

-Zamolili su me lideri iz regiona da im dam još malo vremena. Možda još dva-tri dana, ali petak ili subota, možda početak sledeće nedelje. Ograničen vremenski okvir, preneli su Trampove reči izvori bliski Beloj kući.

Tramp je juče saopštio da je odložio planirani veliki napad na Iran koji je bio zakazan za danas (utorak), na zahtev emira Katara, prestolonaslednika Saudijske Arabije i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, jer su u toku ozbiljni pregovori.

Ipak, naglasio je da je američkoj vojsci naredio da bude spremna za potpuni, veliki napad na Iran u svakom trenutku ukoliko dogovor ne bude postignut.

-Imamo ograničen vremenski period. Ako ne bude dogovora, akcija će uslediti brzo, poručio je Tramp.

Situacija je i dalje veoma napeta, a pregovori uz posredovanje regionalnih lidera traju. Cene nafte reaguju na ove izjave i nastavljaju da rastu.



Katar: Mirovnim pregovorima između SAD i Irana potrebno je više vremena

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed al Ansari izjavio je danas da je mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana potrebno "više vremena", kao i da ta zemlja podržava posredničke napore Pakistana.

- Podržavamo diplomatske napore Pakistana koji je pokazao ozbiljnost u okupljanju strana i pronalaženju rešenja, i verujemo da je potrebno više vremena - rekao je Al Ansari na konferenciji za novinare, prenosi Al Džazira.



Na ostrvu Kešm u Iranu odjekuju eksplozije tokom uništavanja municije

Na iranskom ostvu Kešm čule su se danas eksplozije zbog neutralizacije neeksplodirane neprijateljske municije, saopštila je iranska agencija Tasnim pozivajući se na lokalnog zvaničnika.

Državna novinska agencija Mehr ranije je objavila da se čuju eksplozije, navodeći da uzrok nije bio poznat.



Teheran: Otvorićemo nove frontove ako se izvrši dalja agresija

Iranska vojska će otvoriti nove vojne frontove ako SAD i Izrael izvrše dalju agresiju, rekao je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija

Predsednik SAD Donald Tramp je 18. maja objavio da su Sjedinjene Države planirale da pokrenu vojni napad na Iran u utorak, ali su ga odložile na zahtev Katara, Saudijske Arabije i UAE kako bi se omogućio potencijalni mirovni sporazum.



G7: Prioritet ponovo otvaranje Ormuskog moreuza

Ministri finansija zemalja G7 ponovili su da je neophodno ponovo otvoriti Ormuski moreuz i da je važno rešiti problem globalnih disbalansa tekućeg računa.

U zajedničkoj izjavi ministri su potvrdili svoju posvećenost multilateralnoj saradnji u rešavanju rizika po globalnu ekonomiju kao i da ostaju posvećeni stabilnim energetskim tržištima i pozvali sve zemlje da izbegavaju proizvoljna ograničenja izvoza, prenose mediji.

Uoči sastanka, grčki ministar finansija i predsednik Evrogrupe Kirijakos Pjerakakis izjavio je da je situacija na Bliskom istoku pokazala koliko je međusobno povezana globalna ekonomija izložena spoljnim uticajima, prenose mediji.



Azizi: Ormuz će zauvek ostati u posedu i pod upravom Teherana

Predsednik Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi izjavio je danas da će Ormuski moreuz zauvek ostati u posedu i pod upravom zvaničnog Teherana.

Azizi je rekao da je Ormuski moreuz "sveobuhvatna ekonomska, politička i vojna poluga Irana", kao i da će biti odbranjen "punom snagom", prenosi Press tv.



Iranski general poručio SAD i njenim saveznicima: Odseći ćemo ruku svakom agresoru

Komandant najviše vojne operativne komande Irana general-major Ali Abdolahi izjavio je će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Američkih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana koja će "odseći ruku svakom agresoru".

Iranski general je poručio da je "Islamska Republika Iran jača i odlučnija nego ikada da brani svoj suverenitet", prenosi iranska državna televizija PressTV.



Tramp: Postoji vrlo dobra šansa da SAD postignu sporazum sa Iranom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi sprečile Teheran da izradi nuklearno oružje.

Ova izjava je objavljena nekoliko sati nakon što je američki predsednik rekao da je odložio planirani vojni napad na Iran kako bi se omogućio nastavak pregovora.

Aragči udario na SAD: "Njihovi potezi ruše diplomatiju"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da "kontradiktorno i preterano ponašanje" Sjedinjenih Američkih Država predstavlja ozbiljnu prepreku diplomatskim naporima između Teherana i Vašingtona.

Kako prenosi ISNA, Aragči je kritikovao poteze američke administracije, ocenivši da otežavaju mogućnost postizanja stabilnog dijaloga i smanjenja tenzija u regionu.

Izraelska vojska bombardovala jug Libana (VIDEO)

The Zionist Israeli army launched airstrikes on civilian neighborhoods in the Al-Ma'shuq area of Tyre, southern Lebanon.

Pezeškijan: "Dijalog nije kapitulacija"

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da pregovori ne znače predaju, ističući da Teheran u diplomatske procese ulazi sa snagom i odlučnošću kako bi zaštitio interese i prava svog naroda.

On je u objavi na mreži X naglasio da Iran neće odustati od, kako je naveo, legitimnih prava države i nacije, bez obzira na pritiske.

"Dijalog ne znači predaju. Islamska Republika Iran ulazi u pregovore sa dostojanstvom i snagom, istovremeno štiteći prava nacije, i nikada neće odstupiti od legitimnih prava naroda i zemlje. Logikom i svom našom snagom – čak i po cenu naših života – služićemo narodu i štititi interese i dostojanstvo Irana", naveo je Pezeškijan.

On je dodao da Iran nastavlja intenzivnu diplomatiju sa ciljem, kako se navodi, okončanja sukoba koji Teheran pripisuje Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.

Rojters: Sukob na Bliskom istoku već košta kompanije širom sveta oko 25 milijiardi dolara

Rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana do sada je kompanije širom sveta koštao najmanje 25 milijardi dolara, a troškovi nastavljaju da rastu zbog viših cena energije, poremećaja u lancima snabdevanja i prekida trgovinskih ruta, objavio je Rojters. Kako navodi britanska agencija, najmanje 279 kompanija iz SAD, Evrope i Azije saopštilo je da je zbog sukoba bilo prinuđeno da preduzme mere za ublažavanje finansijskih gubitaka, uključujući povećanje cena proizvoda, smanjenje proizvodnje, obustavu dividendi i slanje radnika na prinudne odmore. Kompanije takođe uvode dodatne naknade za gorivo i traže hitnu pomoć država kako bi ublažile posledice sukoba, koji je ušao u treći mesec.

Ponovo rastu cene nafte zbog zatvorenog Ormuskog moreuza

Cene nafte su porasle za oko tri odsto, pre svega zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Trejding ekonomik je preneo da su se cena nafte Brent kretala na nivou od 111 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) bila je na nivou od oko 107 dolara po barelu.

Do rasta cena došlo je nakon novih spekulacija da bi uskoro mogao da se postigne sporazum kojim bi bio obnovljen protok nafte kroz Ormuski moreuz.

Portal Aksios objavio je da je Iran dostavio revidirani predlog za okončanje sukoba, ali da Bela kuća smatra da taj dokument nije dovoljan za postizanje konačnog dogovora.

Iranska agencija Tasnim prenela je da Teheran i dalje ocenjuje američke zahteve kao previše stroge.

Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti SAD pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava.

Pakistan dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. U udaru IDF na Liban ubijen komandant Palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim.

Australija obezbeđuje više mlaznog goriva iz Kine i uree iz Bruneja

Australija je obezbedila tri pošiljke mlaznog goriva iz Kine i 38.500 tona uree poljoprivrednog kvaliteta iz Bruneja, izjavio je premijer Entoni Albaneze.

Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Iako je ponovo zapretio Iranu da mu vreme ističe najavljujući za danas sastanak sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o novim operacijama, američki predsednik Donald Tramp objavio je da je odustao od novih udara na nagovor regionalnih lidera.

Dodao je da, prema oceni emira Katara Tamima bin Hamad el Tanija, saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salman al Sauda i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajed al Nahjana, postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire.

Međutim, upozorio je da vojska ostaje u pripravnosti i da je spremna da u svakom trenutku pokrene, kako je naveo, "veliki i sveobuhvatni napad" na Iran, ukoliko ne dođe do prihvatljivog dogovora.

Teheran ističe da se razgovori sa Vašingtonom nastavljaju uz posredovanje Pakistana. Ponavlja da se ne odriče nuklearnih prava i prava u Ormuskom moreuzu.

''O našim pravima nećemo pregovarati, ni sklapati kompromise sa drugima. Iransko pravo na obogaćivanje uranijuma priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Trudimo se da, sa Omanom - obezbedimo siguran saobraćaj kroz Ormuski moreuz. Nismo neprijatelji zemljama u regionu. Pozivamo sve da budu oprezni zbog zavera sa strane u cilju stvaranja podela'', kaže portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei.

Iran je formirao agenciju za upravljanje Ormuzom, koja će izdavati dozvole brodovima prijateljskih zemalja i upravljati moreuzom kroz prodaju osiguranja.

Prema navodima iranskih izvora bliskih vrhu vlasti, Amerika je pristala da suspenduje samo sankcije na iransku naftu tokom pregovora s Iranom, kao i da Teharanu dozvoli ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Sa druge strane, Izrael je izveo nove vazdušne udare na jug Libana, dok je Hezbolah saopštio da je nastavio napade na IDF, uprkos produženju primirja dogovorenom u Vašingtonu.

U izraelskom napadu kod Balbeka poginuo je komandant Palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim, kao i njegova ćerka, naveli su libanski bezbednosni izvori.

Hezbolah je saopštio da je dronom napao položaj izraelskog sistema "Gvozdena kupola“ na severu Izraela i izveo dodatne napade na izraelske snage u Libanu.

