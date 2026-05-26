uživoTREĆI DAN ISTORIJSKE VUČIĆA KINI: Si u muzeju čuva sporazume potpisane sa Srbijom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.
Vučić održao predavanje studentima u Pekingu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Univerzitetu Ćinghua susreo se sa rukovodstvom Univerziteta, te upisao se u knjigu počasnih gostiju.
Uprava Univerziteta podsetila je koliko je čvrsto prijateljstvo Srbije i Kine, da je predsednik Si lično uručio orden prdsedniku Vučiću, ali i na to koliko je Srbija ekonomski ojačala od kada je Vučić na njenom celu.
- Vi ste jako popularni u Kini. Zadovoljstvo nam je što ćete održati predavanje našim studentima - rekao je Li Luming.
Predsesnik je u govoru pred studentima govorio o predsednkiku Siju, prijateljstvu Srbije i Kine. Predsednik je podsetio studente da je ambasada Kine bila bombardovana u Beogradu.
Studenti su bili oduševljeni predsednikovim govorom i imali su priliku da mu postave pitanja.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
VELIKO INTERESOVANjE: Kineski novinari masovno prate posetu Vučića Kini
26. 05. 2026. u 06:35
POKLON OD SIJA: Vučić dobio grumen zemlje sa meseca
26. 05. 2026. u 06:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
Komentari (0)