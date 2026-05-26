PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Novosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je "Muzej Komunističke partije Kine". Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan. Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine. U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su ppotpisani sa Srbijom. U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića. Tokom šetnje predsednik je otkrio da mu je Si poklonio parče zemlje sa meseca. Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti Tekst potpisa

Novosti

Vučić održao predavanje studentima u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Univerzitetu Ćinghua susreo se sa rukovodstvom Univerziteta, te upisao se u knjigu počasnih gostiju.

Novosti

Novosti





Uprava Univerziteta podsetila je koliko je čvrsto prijateljstvo Srbije i Kine, da je predsednik Si lično uručio orden prdsedniku Vučiću, ali i na to koliko je Srbija ekonomski ojačala od kada je Vučić na njenom celu.

Novosti

- Vi ste jako popularni u Kini. Zadovoljstvo nam je što ćete održati predavanje našim studentima - rekao je Li Luming.

Predsesnik je u govoru pred studentima govorio o predsednkiku Siju, prijateljstvu Srbije i Kine. Predsednik je podsetio studente da je ambasada Kine bila bombardovana u Beogradu.

Novosti

Studenti su bili oduševljeni predsednikovim govorom i imali su priliku da mu postave pitanja.

Novosti

Novosti

Novosti