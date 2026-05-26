ISTORIJSKI KORAK U JAČANJU ČELIČNOG PRIJATELJSTVA: Analitičari o susretima Vučića sa kineskim zvaničnicima

SASTANCI srpske delegacije s najvišim kineskim zvaničnicima, nakon kojih je usledio i susret predsednika Srbije i Kine, izazvali su snažne reakcije analitičara i stručnjaka za međunarodne odnose, koji su dali izjave za "Novosti".

Naši sagovornici, Dragoslav Bokan, Predrag Rajić i Zoran Spasić, ocenili su da ovi susreti predstavljaju snažnu potvrdu političkog poverenja, ali i najavu nove faze ekonomske, tehnološke i strateške saradnje Srbije i Kine.

Posebnu pažnju analitičara privukli su razgovori Aleksandra Vučića sa Vang Huningom, jednim od najuticajnijih ljudi kineskog političkog sistema, kao i s premijerom NR Kine, Li Ćijangom.

- Zvanična poseta predsednika Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini predstavlja još jedan istorijski korak u jačanju čeličnog prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva naših dveju zemalja. Ova poseta ne samo da potvrđuje najviši nivo političkog razumevanja i uzajamne podrške po ključnim nacionalnim pitanjima, već otvara i potpuno nova poglavlja za ekonomski razvoj Srbije. Potpisani sporazumi i konkretni dogovori u oblastima infrastrukture, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i zelene energije garantuju dugoročnu stabilnost i napredak naše privrede - rekao je politički analitičar, Predrag Rajić.

On je kazao da Srbija ostaje snažno posvećena zajedničkoj viziji napretka u okviru inicijative "Pojas i put".

- Investicije i partnerstva koja donosimo iz Pekinga direktno će se odraziti na otvaranje novih radnih mesta, modernizaciju naše zemlje i bolji životni standard svih naših građana. Ponosni smo na činjenicu da u Narodnoj Republici Kini imamo iskrenog prijatelja i pouzdanog partnera za budućnost - rekao je Rajić.

Publicista Dragoslav Bokan ocenio je da dosadašnji sastanci predsednika Aleksandra Vučića sa Vang Huningom i Li Đijangom predstavljaju potvrdu izuzetno bliskih odnosa Beograda i Pekinga, kao i dokaz sve većeg političkog i ekonomskog značaja Srbije u odnosima sa Kinom. On je poručio da izraz "čelično prijateljstvo" nije puka diplomatska formulacija, već suštinski opis odnosa dve države.

- Sastanak sa Vang Huningom, mastermajndom nove kineske strateške (geo)politike najbolji je dokaz važnosti i bliskosti naše dve zemlje. I kad neko poput njega insistira na ekskluzivnom izrazu "čelično prijateljstvo", to onda nisu prazne reči, ni obično dekorativno kićenje bilateralnih odnosa Kine i Srbije. Ne, to je dragoceni biser u diplomatskoj školjci nove epohe susreta dve suštinski bliske zemlje - rekao je Dragoslav Bokan.

Jedna Srbija - Jedna Kina

Kad je reč o susretu predsednika Vučića s kineskim premijerom, Li Ćijangom, Bokan je ocenio da taj razgovor otvara "širok put za budućnost srpske privrede i čitave države".

- Svesni smo otvorenih vrata i širokog puta za budućnost srpske privrede, kao i za čitavu našu državu. Pred nama se doslovno pruža put od zlatnih cigli kojim koračamo, nevidljiv za mnoge među našim zluradim i kratkovidim sugrađanima (pa čak i sunarodnicima). Duševna bolest mržnje prema predsedniku Srbije se toliko razvila i rasplamsala da liči na horor-fantastiku (ne osvrćući se na real-politiku i sve one sasvim konkretne argumente), a ne na potpisane dogovore ekonomske, političke i bezbednosne važnosti iz naše epohe - ocenio je Bokan.

On je dodao da je Srbija ne samo najvažniji kineski partner na Zapadnom Balkanu, nego "uskoro i u čitavoj Evropi".

- I naš zaštitnik na međunarodnom planu kad je reč o politici jedne (sasvim integrisane) Srbije, sa sve Kosovom i Metohijom. "Jedna Kina" i "jedna Srbija", isprepletene međusobnim poštovanjem, razumevanjem i podrškom - rekao je Dragoslav Bokan za "Novosti".

Stručnjak za međunarodnu politiku, Zoran Spasić, istakao je da današnji susreti predsednika Srbije sa Vang Huningom i kineskim premijerom, Li Ćijangom, predstavljaju snažnu potvrdu političkog ugleda Srbije, ali i važan korak ka novoj fazi ekonomske, infrastrukturne i tehnološke saradnje sa Kinom.

- Susret predsednika Aleksandra Vučića sa Vang Huningom ima izuzetno veliki politički i strateški značaj. Reč je o jednom od najuticajnijih ljudi kineskog političkog sistema i čoveku koji učestvuje u kreiranju dugoročne strategije razvoja Kine. Upravo zato činjenica da predsednik Vučić razgovara s takvim državnicima pokazuje koliki ugled Srbija danas ima u svetu - rekao je Spasić.

Poseta Vučića Kini veoma značajna za Ekspo

- Kada Vang Huning govori o "čeličnom prijateljstvu" Srbije i Kine, to predstavlja jasnu potvrdu međusobnog poverenja i poštovanja koje je predsednik Vučić godinama gradio , i to mudrom, odgovornom i samostalnom politikom. Zahvaljujući tome, Srbija danas ima podršku Kine po pitanju teritorijalnog integriteta i vodi razgovore s najvećim svetskim silama ravnopravno i dostojanstveno.

Analitičar Spasić prokometarisao je i susret predsednika Vučića s kineskim premijerom, Li Ćijangom.

- Ovaj susret je posebno važan za nove investicije, infrastrukturne projekte i dalji razvoj ekonomskih odnosa dve zemlje. Kineske investicije u prethodnoj deceniji značajno su promenile ekonomsku sliku Srbije kroz razvoj železare u Smederevu, rudnika Bor, izgradnju puteva, mostova i brze pruge Beograd–Budimpešta. Ova poseta će značajno unaprediti i doneti novu fazu saradnje u oblasti visokih tehnologija, digitalizacije i veštačke inteligencije, što će biti od velikog značaja i za Ekspo 2027. Srbija danas ima rukovodstvo koje radi svakodnevno, bez predaha i bez kalkulacija, boreći se za još jaču i uspešniju Srbiju - kazao je Spasić za "Novosti.

