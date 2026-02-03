Poznati

"SPAVALI SU U TRENUTKU DETONACIJE" Evo ko je sve bio u vili Zdravka Čolića kada je bačena bomba (FOTO)

В.Н.

03. 02. 2026. u 11:43

U TRENUTKU kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića ne Dedinju, u vili su bili i pevač, njegova žena i mlađa ćerka Lara.

СПАВАЛИ СУ У ТРЕНУТКУ ДЕТОНАЦИЈЕ Ево ко је све био у вили Здравка Чолића када је бачена бомба (ФОТО)

Foto: Arhiva Novosti/Aleksa Stanković

Kako kaže izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio.

Čolina starija ćerka Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.

Foto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!

SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!