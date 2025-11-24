ESTRADA SE OPRAŠTA OD LJILJANE JORGOVANOVIĆ: Goga Sekulić uputila krupne reči, a Željko Joksimović fotografiju
DANAS je svet muzike zavijen u crno, legendarni tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini života, nakon duge i teške bolesti.
Ljiljana je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Sarađivala je sa najpoznatijim imenima: Zdravko Čolić, Aca Lukas, Željko Joksimović i mnogi drugi.
Posebno je bliska bila njena saradnja sa čuvenom Marinom Tucaković, zajedno su stvorile hitove koji su obeležili više generacija.
Poznati su u šoku i tužni zbog njenog odlaska. Goga Sekulić, koja je godinama sarađivala sa Ljiljanom, emotivno je poručila:
- Hvala na saradnji za par hitova sa legendarnom Marinom Tucaković. Počivaj u miru Ljiljo.
Željko Joksimović je objavio Ljiljnu fotku i napisao "Zbogom Ljiš".
Oglasio se i Keba, pa poručio:
- Sarađivali smo na jednom kompletnom albumu. Pesma ”Ti hodaš sa njom” je i dan danas veliki HIT ..Ona je to napisala..Zahvalan sam joj na svakoj lepoj reči za mene i siguran sam da je zaslužila svako drugo svetlo sem ovog u kome je bila ..Sauċešće porodici i neka joj je večna slava.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BRENA OČAJNA ZBOG SMRTI SARADNICE: Bila je oslonac i prijatelj - večno sam zahvalna
24. 11. 2025. u 19:28
Poznato mesto i vreme sahrane Ljiljane Jorgovanović
24. 11. 2025. u 16:31
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)