ESTRADA SE OPRAŠTA OD LJILJANE JORGOVANOVIĆ: Goga Sekulić uputila krupne reči, a Željko Joksimović fotografiju

DANAS je svet muzike zavijen u crno, legendarni tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini života, nakon duge i teške bolesti.

Foto: ATA images/A.A.

Ljiljana je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Sarađivala je sa najpoznatijim imenima: Zdravko Čolić, Aca Lukas, Željko Joksimović i mnogi drugi.

Posebno je bliska bila njena saradnja sa čuvenom Marinom Tucaković, zajedno su stvorile hitove koji su obeležili više generacija. Foto: Novosti

Poznati su u šoku i tužni zbog njenog odlaska. Goga Sekulić, koja je godinama sarađivala sa Ljiljanom, emotivno je poručila:

- Hvala na saradnji za par hitova sa legendarnom Marinom Tucaković. Počivaj u miru Ljiljo. Foto: Novosti

Željko Joksimović je objavio Ljiljnu fotku i napisao "Zbogom Ljiš". Foto: ATA Images

Oglasio se i Keba, pa poručio:

- Sarađivali smo na jednom kompletnom albumu. Pesma ”Ti hodaš sa njom” je i dan danas veliki HIT ..Ona je to napisala..Zahvalan sam joj na svakoj lepoj reči za mene i siguran sam da je zaslužila svako drugo svetlo sem ovog u kome je bila ..Sauċešće porodici i neka joj je večna slava.

BONUS VIDEO:

