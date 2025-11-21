DANAS SE NAVRŠILO 130 GODINA OD SMRTI LENKE DUNĐERSKI: Ivana Dudić i Mladen Milivojević oživeli magičnu priču o njoj (FOTO)

DIZAJNER Mladen Milivojević Baron predstavio je kolekciju inspirisanu stilom, lepotom i životom Lenke Dunđerski, tragične heroine iz Vojvodine, i to na dan kada se navršava 155 godina od njenog rođenja i 130 godina od prerane smrti.

Foto: Mirko Tabašević

Nakon prošlogodišnje gala revije na Belom dvoru, kada je Baron prikazao modele iz linije "Infiniti", ovog puta uradio je nesvakidašnji performans, a kao zaštitna lica kolekcije "Amor Fati" su glumica Ivana Dudić i vaterpolista Ognjen Stojanović.

U projektu je sa velikom ljubavlju i pažnjom učestvovalo preko 30 ljudi. Foto: Mirko Tabašević

Glumica Ivana Dudić otkrila je kako se osećala kada je dobila poziv da učestvuje u ovom projektu:

- Moram da priznam da je ovo fotografisanje i snimanje bilo drugačije od ostalih zato što sam bila okružena predivnim ljudima na čelu sa Nemanjom Pajićem i Mladenom Baronom, koji su idejni tvorci cele ove modne bajke koju ćemo predstaviti kroz fotografiju i video-projekat. Sam set je bio fenomenalan, od scenografije do divnih ljudi koji su me okruživali, manekeni, moj kum, vaterpolista Ognjen Stevanović, koji je takođe bio tu. Sve je bilo podređeno modi, ali u najlepšem smislu te reči. Pokušali smo da dočaramo i da oživimo ono što je nekada bilo, a danas zapravo mnogo znači: zajednica, moda, ali onako visoka moda, i sećanje na jednu divnu devojku od stila koja je ostala zauvek zabeležena u srpskoj istoriji i književnosti - rekla je Ivana i dodala:

- Rekla bih da je Lenka bila, da tako kažem, trendseter tog vremena i isticala se svojim modnim detaljima i odlukama koje je nosila hrabro i dostojanstveno, a rekla bih da je takva bila i karakterno — hrabra, svoja, neukrotiva. Koliko god da je ona bila mila i draga i nežnog belog lica, moj doživljaj nje je zapravo drugačiji. Pa i ta ljubav koja je bila, takoreći, zabranjena i nedostižna — i to je bila „drskost“ tog vremena. Foto: Mirko Tabašević

Sam dizajner otkrio je zbog čega je reviju posvetio upravo Lenki:

- Imperativ ove kolekcije je prefinjenost, ljubav, elegancija, romantika, sve ono što je odlikovalo Lenku Dunđerski. Namenjena je muškarcima i ženama koji žele jedinstven stil bez kompromisa, da su u isto vreme samouvereni, moderni, elegantni i romantični. Lenka Dunđerski je bila predmet muške čežnje. Bila je mistična i tajanstvena, oličenje lepote, otmenosti, obrazovana. Bila je posebna i samim tim meni veoma inspirativna. Živela je i volela tajno i sa tom tajnom je i otišla sa ovog sveta, ostavljajući za sobom enigmu o velikoj ljubavi sa slavnim pesnikom Lazom Kostićem. Ove godine, 21. novembra, navršilo se 155 godina od Lenkina rođenja i 130 godina od njene smrti. Ona i njena porodica ostavili su veliki trag i zaveštanje, ne samo u Vojvodini već u celoj Srbiji i regionu, kroz arhitekturu, rad i stvaralaštvo, što mi je u ovoj posebnoj modnoj priči bila dodatna inspiracija. Kolekciju u Lenkinu čast, jednu vrstu omaža, nazvao sam “Amor Fati”, što na latinskom znači “ljubav prema sudbini”. Lenka je definitivno bila modna ikona.

BONUS VIDEO:

