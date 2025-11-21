ZAUSTAVIĆU JANUAR: Željko Samardžić u još jednom susretu sa ljudima koji ga vole (FOTO)
U HITOVIMA pop pevača Željka Samardžića beogradska publika uživaće tri puta.
Pored zakazana dva koncerta 14. i 15. decembra, u Plavoj dvorani Sava centra, Željko će zapevati i treći put, 26. decembarskog dana na istom mestu.
Vidno raspoložen pred tri koncertne večeri, Samardžić za „Novosti“ je poručio:
- Drago mi je što je narod pokazao da im „nije dosta“ mojih pesama i što ću imati priliku da se družim sa svojom publikom tri puta decembru mesecu i probaćemo još jednom, po ko zna koji put da „zaustavimo januar“ kako kažemo u istoimenoj mojoj pesmi.
Kao i uvek, za sam kraj odlazeće godine, Željko će obradovati svoju vernu prestoničku publiku odabranim pop hitovima iz svog bogatog, višedecenijskog opusa. Moći će da čuju retrospektivu njegovih najvećih hitova poput: „Sipajte, još jedan viski“, „Bezobrazno zelene“, „Da me nije“, „Dobar dan tugo“, „Ljubavnik“, ali i pesme novijeg datuma.
