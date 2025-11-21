Poznati

ZAUSTAVIĆU JANUAR: Željko Samardžić u još jednom susretu sa ljudima koji ga vole (FOTO)

Dušan Cakić

21. 11. 2025. u 19:50

U HITOVIMA pop pevača Željka Samardžića beogradska publika uživaće tri puta.

ЗАУСТАВИЋУ ЈАНУАР: Жељко Самарџић у још једном сусрету са људима који га воле (ФОТО)

Foto: Natalija Mrđen

Pored zakazana dva koncerta 14. i 15. decembra, u Plavoj dvorani Sava centra, Željko će zapevati i treći put, 26. decembarskog dana na istom mestu.

Vidno raspoložen pred tri koncertne večeri, Samardžić za „Novosti“ je poručio:

- Drago mi je što je narod pokazao da im „nije dosta“ mojih pesama i što ću imati priliku da se družim sa svojom publikom tri puta  decembru mesecu i probaćemo još jednom, po ko zna koji put da „zaustavimo januar“ kako kažemo u istoimenoj mojoj pesmi.

Foto: Natalija Mrđen

Kao i uvek, za sam kraj odlazeće godine, Željko će  obradovati svoju vernu prestoničku publiku odabranim pop hitovima iz svog bogatog, višedecenijskog opusa. Moći će da  čuju retrospektivu njegovih najvećih hitova poput: „Sipajte, još jedan viski“, „Bezobrazno zelene“, „Da me nije“, „Dobar dan tugo“, „Ljubavnik“, ali i pesme novijeg datuma.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika