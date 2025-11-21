OTKRIVENA TAJNA UGOVORA: Boban Rajović na Floridi za svoje ljude (FOTO)

FOLK zvezda Boban Rajović tokom svoje američke turneje pored toga što je održao niz koncerata u više gradova, iskoristio je priliku da poseti značajne lokacije i zaključi važan poslovni dogovor koji je odmah podigao veliku prašinu u javnosti.

Čuveni disko-klub na Floridi koji prima kapacitet oko dve hiljade ljudi, biće domaćin Bobanu u noći dočeka pravoslavne Nove godine.

Pevač oduševljenje nije skrivao, pa je ovu informaciju, nakon potpisanog ugovora ujedno i prokomentarisao za "Večernje novosti".

- Kada sam sve dogovorio mogu i da pričam na ovu temu. Drago mi je što ću posle ovako uspešne američke turneje, kroz nešto više od mesec dana, ponovo doći u SAD i što ću pravoslavnu Novu godinu dočekati sa našim ljudima. Ovo je ozbiljan prostor, ima veliki kapacitet i baš mi je drago što ću posle svetskih imena u ovom prostoru pevati baš i ja. Foto: Privatna arhiva

A da je reč o mestu koje je rezervisano samo za najveće zvezde, potvrđuje impresivna lista izvođača koji su do sada nastupali. Među njima su Fifti sent, Tijesto, Sabtroniks, Beni Benasi, kao i di-džejevi Haled, Snup Dog i David Geta.

Organizatori već najavljuju žurku za pamćenje, a Florida se uveliko sprema za nezapamćen doček srpske Nove godine, kakav do sada nije viđen na dalekom kontinentu. Boban obećava spektakl, kao i njegov kolega iz Makedonije, Darko Ilijevski, koji će nastupiti iste noći. Sudeći po atmosferi koja ga prati širom Amerike, biće to veče o kojem će se dugo pričati.

