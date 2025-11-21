OTKRIVENA TAJNA UGOVORA: Boban Rajović na Floridi za svoje ljude (FOTO)
FOLK zvezda Boban Rajović tokom svoje američke turneje pored toga što je održao niz koncerata u više gradova, iskoristio je priliku da poseti značajne lokacije i zaključi važan poslovni dogovor koji je odmah podigao veliku prašinu u javnosti.
Čuveni disko-klub na Floridi koji prima kapacitet oko dve hiljade ljudi, biće domaćin Bobanu u noći dočeka pravoslavne Nove godine.
Pevač oduševljenje nije skrivao, pa je ovu informaciju, nakon potpisanog ugovora ujedno i prokomentarisao za "Večernje novosti".
- Kada sam sve dogovorio mogu i da pričam na ovu temu. Drago mi je što ću posle ovako uspešne američke turneje, kroz nešto više od mesec dana, ponovo doći u SAD i što ću pravoslavnu Novu godinu dočekati sa našim ljudima. Ovo je ozbiljan prostor, ima veliki kapacitet i baš mi je drago što ću posle svetskih imena u ovom prostoru pevati baš i ja.
A da je reč o mestu koje je rezervisano samo za najveće zvezde, potvrđuje impresivna lista izvođača koji su do sada nastupali. Među njima su Fifti sent, Tijesto, Sabtroniks, Beni Benasi, kao i di-džejevi Haled, Snup Dog i David Geta.
Organizatori već najavljuju žurku za pamćenje, a Florida se uveliko sprema za nezapamćen doček srpske Nove godine, kakav do sada nije viđen na dalekom kontinentu. Boban obećava spektakl, kao i njegov kolega iz Makedonije, Darko Ilijevski, koji će nastupiti iste noći. Sudeći po atmosferi koja ga prati širom Amerike, biće to veče o kojem će se dugo pričati.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SABOR NARODNE MUZIKE: Drugo finalno veče novokomponovanih pesama (FOTO)
20. 11. 2025. u 21:47
KONAČNO SAM POBEDILA STRAHOVE: Marina Visković stihovima poslala snažnu poruku (FOTO)
20. 11. 2025. u 19:25
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)