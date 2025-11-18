Poznati

SABOR NARODNE MUZIKE: Prvo finalno veče starogradskih pesama i romansi (FOTO)

Dušan Cakić

18. 11. 2025. u 21:47

JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Прво финално вече староградских песама и романси (ФОТО)

Foto: Novosti

Tokom dve večeri programa festivala, večeras 18. i u četvrtak 20. novembra - čućemo 28 novih kompozicija, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.

Foto: Novosti

Večeras ćemo čuti 14 numera pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.

Foto: Novosti

Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2025. godine su Marija Veljković i Stefan Mrvaljević.

 

Tenis
Fudbal
