SABOR NARODNE MUZIKE: Prvo finalno veče starogradskih pesama i romansi (FOTO)
JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.
Tokom dve večeri programa festivala, večeras 18. i u četvrtak 20. novembra - čućemo 28 novih kompozicija, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.
Večeras ćemo čuti 14 numera pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.
Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2025. godine su Marija Veljković i Stefan Mrvaljević.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
