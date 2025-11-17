LJUBAV NA HILJADU GLASOVA: "Leksington" bend u Podgorici pored pevanja, pružio još nešto (FOTO)

MEĐU brojnim nastupima koji su obeležili prošlu nedelju, za nama bio je spektakularni koncert „Leksington“ benda u Podgorici, koji je sinoć dokazao zašto su među najvoljenijim bendovima na Balkanu.

Foto: Live production

U prepunoj dvorani areni u Podgorici, „Leksington“ bend je priredio veče za pamćenje. Emocija, energija i zajedništvo vladali su od prvog do poslednjeg takta, a to je i za naš list pevač i frontmen benda, Bojan Vasković istakao:

- Bila je ovo neverovatna noć u jednom od naših omiljenih gradova. Koncert na kom smo od prvog do poslednjeg takta bili kao jedno. Foto: Live production

Publika je horski pevala sve njihove hitove, od „Dobro da nije neko veće zlo“, „Donesi“, „Potraži me“, pa sve do pesama sa aktuelne turneje „Dođi ove noći“, koje su već postale neizostavni deo njihovog repertoara.

Posebnu emociju izazvali su Marina Tadić i Šako Polumenta, koji su se pridružili bendu na sceni i zajedno izveli nekoliko pesama, uz gromoglasan aplauz publike.

Podgorička publika, poznata po strasti i energiji, još jednom je pokazala koliko voli „Leksington“. Od prvog refrena, cela dvorana pevala je uglas, a društvene mreže preplavile su objave fanova:

„Ovo nije bio koncert, ovo je život uživo“, „Leksington je emocija, ne samo muzika“, „Podgorica nikad nije ovako disala!“, „Svaka pesma - pun pogodak, svaka emocija prava!“, samo su neki od komentara. Foto: Live production

Koncert u Podgorici bio je deo uspešne turneje „Dođi ove noći“, kojom bend privodi kraju izuzetno uspešnu 2025. godinu.

Pred njima su još dva velika nastupa, a veliko finale biće održano 30. decembra u beogradskom Sava centru, gde će „Leksington“ bend po peti put zaredom ispuniti prestižnu dvoranu do poslednjeg mesta.

