JARANI I U PESMI I U ŽIVOTU: Haris DŽinović doneo posebnu čar Halidovom spektaklu (FOTO)

KONCERT folk zvezde Halida Muslimovića, pod simboličnim nazivom "Mene je učilo vrijeme", održan je u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra.

Tokom trosatnog spektakla ispunjenog emocijama, setom bezvremenskih hitova i iskrenom komunikacijom sa publikom, Halid je na scenu pozvao i trećeg specijalnog gosta večeri, legendarnog Harisa Džinovića.

Publika je oduševljeno reagovala na najavu, a Halid je svog kolegu dočekao toplim rečima:

- Dame i gospodo, sada mi je čast da na scenu pozovem mog velikog prijatelja, čoveka čije pesme svi znamo napamet, Harisa Džinovića - rekao je Muslimović, dok su aplauzi odzvanjali dvoranom.

Haris je uz osmeh uzvratio:

- Halide, dragi moj, znaš da je zadovoljstvo biti tvoj gost. Ti si čovek koji zna kako se pravi koncert, samo dušom i pesmom.

U duetu su zatim izveli dve antologijske numere, Halidovu pesmu "Oj jarane, jarane" koju je publika horski pevala od prvog do poslednjeg takta, kao i Harisov vanvremenski hit "I tebe sam sit kafano", tokom kojeg je ceo Sava centar postao jedan veliki zbor pesme i emocija.

Nakon zajedničkog nastupa, Džinović se zahvalio publici i nastavio svoj mini blok uz pesme "Kako mi nedostaješ" i "Laže mjesec", dokazavši još jednom da je njegov glas i dalje među najprepoznatljivijima na estradi.

Veče puno emocija, pesme i prijateljstva Halid Muslimović je priveo kraju uz poruku zahvalnosti publici i kolegama, potvrdivši da je koncert bio je slavlje karijere, ljubavi prema muzici i istinskog prijateljstva na sceni.