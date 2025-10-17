Poznati

MOJ PRIJATELJ JE UVEK TU: Bojan "Leksington" bend pesmom raznežio publiku na koncertu Goce Tržan (FOTO)

Dušan Cakić

17. 10. 2025. u 22:45

POP zvezda Gordana Goca Tržan održala je večeras veliki solistički koncertu u MTS dvorani pod simboličnim nazivom "Sad me jako zagrli".

Foto: Novosti

Veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži,a među njima bili su Milica Pavlović i Bojan Vasković, pevač i frontemn "Leksington" benda.

Foto: Novosti

Prva gosća koja se pojavilia na Gocinom koncertu bila je Milica Pavlović, a drugi koji je nastupio na sceni MTS dvorane bio je pevač i frontmen "Leksington" benda, Bojan Vasković.

Foto: Novosti

- Baš se radujem što sam ovde pored tebe, znaš da si moj veliki prijatelj - rekao je Bojan Goci i zapevao svoj hit "Donesi".

Foto: Novosti

Nema sumnje da publika koji je bio prisutna, uživala u pravoj veseloj Gocinoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom i njenim specijalnim gostima.

 

