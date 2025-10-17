MOJ PRIJATELJ JE UVEK TU: Bojan "Leksington" bend pesmom raznežio publiku na koncertu Goce Tržan (FOTO)

POP zvezda Gordana Goca Tržan održala je večeras veliki solistički koncertu u MTS dvorani pod simboličnim nazivom "Sad me jako zagrli".

Nema sumnje da publika koji je bio prisutna, uživala u pravoj veseloj Gocinoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom i njenim specijalnim gostima.

