MOJ PRIJATELJ JE UVEK TU: Bojan "Leksington" bend pesmom raznežio publiku na koncertu Goce Tržan (FOTO)
POP zvezda Gordana Goca Tržan održala je večeras veliki solistički koncertu u MTS dvorani pod simboličnim nazivom "Sad me jako zagrli".
Veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži,a među njima bili su Milica Pavlović i Bojan Vasković, pevač i frontemn "Leksington" benda.
Prva gosća koja se pojavilia na Gocinom koncertu bila je Milica Pavlović, a drugi koji je nastupio na sceni MTS dvorane bio je pevač i frontmen "Leksington" benda, Bojan Vasković.
- Baš se radujem što sam ovde pored tebe, znaš da si moj veliki prijatelj - rekao je Bojan Goci i zapevao svoj hit "Donesi".
Nema sumnje da publika koji je bio prisutna, uživala u pravoj veseloj Gocinoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom i njenim specijalnim gostima.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
