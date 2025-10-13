Poznati

UROŠ ŽIVKOVIĆ PIJE RAKIJU KOJU JE PRAVIO TATA TAMARE MILUTINOVIĆ: Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida Bešlića (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2025. u 21:14

SVADBA pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane već sada se opisuje kao jedno od najupečatljivijih estradnih veselja.

УРОШ ЖИВКОВИЋ ПИЈЕ РАКИЈУ КОЈУ ЈЕ ПРАВИО ТАТА ТАМАРЕ МИЛУТИНОВИЋ: Признао да ће се певати песме покојног Халида Бешлића (ФОТО)

FOTO: Novosti

Slavlje je okupilo brojne poznate ličnosti, prijatelje i kolege sa muzičke scene, dok je mladoženja u opuštenom i veselom raspoloženju podelio neke zanimljive detalje vezane za organizaciju proslave.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebnu pažnju privuklo je njegovo nazdravljanje sa rakijom koju je pravio otac Tamare Milutinović.

FOTO: Novosti

U toku večeri očekuje se i bogat muzički program, a Živković je najavio da će se između ostalog pevati i numere legendarnog Halida Bešlića, koje su deo muzičkog nasleđa koje okuplja sve generacije.Time je želeo da oda počast zvuku uz koji su mnogi odrasli i koji je neizostavan na veseljima širom regiona.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen
Svet

0 2

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je dokument koji je potpisan na mirovnom samitu za Pojas Gaze u Egiptu "istorijski" i poručio da je time ostvaren dugogodišnji cilj, mir na Bliskom istoku.

13. 10. 2025. u 19:46

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora