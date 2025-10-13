UROŠ ŽIVKOVIĆ PIJE RAKIJU KOJU JE PRAVIO TATA TAMARE MILUTINOVIĆ: Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida Bešlića (FOTO)
SVADBA pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane već sada se opisuje kao jedno od najupečatljivijih estradnih veselja.
Slavlje je okupilo brojne poznate ličnosti, prijatelje i kolege sa muzičke scene, dok je mladoženja u opuštenom i veselom raspoloženju podelio neke zanimljive detalje vezane za organizaciju proslave.
Posebnu pažnju privuklo je njegovo nazdravljanje sa rakijom koju je pravio otac Tamare Milutinović.
U toku večeri očekuje se i bogat muzički program, a Živković je najavio da će se između ostalog pevati i numere legendarnog Halida Bešlića, koje su deo muzičkog nasleđa koje okuplja sve generacije.Time je želeo da oda počast zvuku uz koji su mnogi odrasli i koji je neizostavan na veseljima širom regiona.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
