VANESA ŠOKČIĆ U SKADARLIJI: Folk zvezda došla da pesmom oda počast kolegi Halidu Bešliću

U BEOGRADU, u boemskoj četvrti, u Skadarliji, danas su se okupili građani koji će odati počast preminulom Halidu Bešliću.

Foto Novosti

Među okupljenim građanima prestonice, našla se i folk zvezda Vanesa Šokčić.



Kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima širom regiona i Evrope, građani okupljaju u glavnim gradovima kako bi odali počast Halidu Bešliću.

Pevač je preminuo u 72. godini nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Halid će ostati upamćen kako po velikim hitovima tako i po svojoj dobroti i plemenitosti koju je prenosio nesebično na sve oko sebe.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta