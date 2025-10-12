Poznati

VANESA ŠOKČIĆ U SKADARLIJI: Folk zvezda došla da pesmom oda počast kolegi Halidu Bešliću

Д. Цакић

12. 10. 2025. u 18:33

U BEOGRADU, u boemskoj četvrti, u Skadarliji, danas su se okupili građani koji će odati počast preminulom Halidu Bešliću.

ВАНЕСА ШОКЧИЋ У СКАДАРЛИЈИ: Фолк звезда дошла да песмом ода почаст колеги Халиду Бешлићу

Foto Novosti

Među okupljenim građanima prestonice, našla se i folk zvezda Vanesa Šokčić.

Svi koji su voleli pevača, različitih generacija koje su stasavale na njegovim pesmama došlo je u sam centar Beograda kako bi dali počast Bešliću i evocirali lepe uspomene na sve što je pevač ostavio kao trag u muzici.

Foto: Фото Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima širom regiona i Evrope, građani okupljaju u glavnim gradovima kako bi odali počast Halidu Bešliću.

Pevač je preminuo u 72. godini nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Halid će ostati upamćen kako po velikim hitovima tako i po svojoj dobroti i plemenitosti koju je prenosio nesebično na sve oko sebe.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)