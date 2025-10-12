Poznati

BEOGRAĐANI SE OPRAŠTAJU OD HALIDA BEŠLIĆA: Narod se skupio u Skadarliji da oda počast kralju sevdaha (FOTO)

Д. Цакић

12. 10. 2025. u 17:28

HALID Bešlić, čovek kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo.

Foto Novosti

Smrt legendarnog pevača koja je nastupila 07. oktobra zatekla je ljude širom sveta, a danas su se u 17 časova u boemskoj četvrti, u Skadarliji, u Beogradu, okupili građani, kako bi odati počast Bešliću.

Foto: Фото Новости

