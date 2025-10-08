DETALJ KOJI NIKAKO NIJE SMEO DA SE POJAVI NA EKRANU: Zbog ove filmske greške Zdravko Šotra je u vreme Tita mogao da završi u zatvoru
REDITELj Zdravko Šotra preminuo je danas, a za sobom je ostavio bogatu riznicu filmova. Jedna od grešaka u tim filmovima dugo se prepričavala.
U filmu "Lajanje na zvezde" našem reditelju Zdravku Šotri, promakla je slika Svetog Save u učionici, zbog koje se u vreme radnje filma mogla dobiti zatvorska kazna.
Iako se radnja filma dešava 1963. godine, u periodu SFRJ, na jednom od kadrova nehotice se pojavljuje slika Svetog Save, što je u to vreme bilo apsolutno neprihvatljivo.
S obzirom na tadašnju politiku u kojoj su vladale striktne antireligiozne mere, slika Svetog Save na zidu mogla je izazvati ozbiljne posledice - od "crne liste" pa čak do mogućnosti zatvorske kazne.
U društvu koje je bilo protiv slavljenja religijskih običaja i obožavanja svetaca, ovakav detalj nije smeo da se pojavi na ekranu.
Iako je scena komična i u filmu uopšte ne deluje kao greška, činjenica je da je ovaj detalj mogao da ima ozbiljne posledice da je snimljen i otkriven u to vreme.
Podsećamo, proslavljeni reditelj Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini.
(Informer)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)