DETALJ KOJI NIKAKO NIJE SMEO DA SE POJAVI NA EKRANU: Zbog ove filmske greške Zdravko Šotra je u vreme Tita mogao da završi u zatvoru

Zdravko Šotra preminuo je danas, a za sobom je ostavio bogatu riznicu filmova. Jedna od grešaka u tim filmovima dugo se prepričavala.

U filmu "Lajanje na zvezde" našem reditelju Zdravku Šotri, promakla je slika Svetog Save u učionici, zbog koje se u vreme radnje filma mogla dobiti zatvorska kazna.

Iako se radnja filma dešava 1963. godine, u periodu SFRJ, na jednom od kadrova nehotice se pojavljuje slika Svetog Save, što je u to vreme bilo apsolutno neprihvatljivo.

S obzirom na tadašnju politiku u kojoj su vladale striktne antireligiozne mere, slika Svetog Save na zidu mogla je izazvati ozbiljne posledice - od "crne liste" pa čak do mogućnosti zatvorske kazne.

U društvu koje je bilo protiv slavljenja religijskih običaja i obožavanja svetaca, ovakav detalj nije smeo da se pojavi na ekranu.

Iako je scena komična i u filmu uopšte ne deluje kao greška, činjenica je da je ovaj detalj mogao da ima ozbiljne posledice da je snimljen i otkriven u to vreme.

Podsećamo, proslavljeni reditelj Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini.

