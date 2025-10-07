KAKO JE HALID BEŠLIĆ SVEDOČIO ZA "NOVOSTI" Svi Srbi se oduševili i "pretvorili u uvo"

LEGENDARNI pevač Halid Bešlić, koji je danas preminuo, svedočio je za "Novosti" da zna niz sela u valjevskom i podrinjskom kraju, njihove, zaseoke, pa čak i staze i puteljke.

Foto: ATA

Kada je počeo da nabraja selo do sela, zaseok do zaseoka, na skupu u Međašima, kod Bijeljine, gde je bilo dosta gostiju iz Srbije, svu su se oduševili i „pretvorili u uvo“.

- Dok sam bio vojnik, inženjerac, pre nekoliko decenija, a sećam se, kao da je juče bilo, radio sam i gradio vodovod za selo Uzovnicu, kod Ljubovije, koje je uz samu Drinu – otkrio nam je svojevremeno Bešlić.

- Bio sam među glavnim majstorima, a kako smo radili svedoči i činjenica da je vodovod i dalje u odličnom stanju na radost tih dobrih ljudi, koji su voleli vojsku i mene lično.

- Na slavljima, povodom radova, ili u kafanama ljudi su nas čašćavali kao svoje najmilije, a mene su obožavali kad zapevam. Kad smo se bolje upoznali govorili bi: -Ajde, Bosanac, zapevaj one tvoje. Kasnije je, čuo sam, svima njima bilo milo kada se pesma „njihovog Bosanca“ daleko pročula - govorio je Bešlić.

Foto: ATA

Tako je, veli, bilo i u selima valjevskog kraja, gde je, takođe, radio na izgradnji vodovoda u selima, sećajući se svakog sela, od onih koji povezuju Azbukovicu, Podgorinu i valjevskih kraj, od Pecke do Lekovica.Na oduševljenje njegovom pričom odgovorio je i zahalio se pesmom „Ja bez tene ne mogu da živim...“, „na suvo“.

Nedugo, potom, imao je udes kod Lešnice, nadomak Loznice, posle čega je hvalio predusretljivost da mu pomognu ljudi Vukovog kraja.

Bio je pozvan da održi koncert u Loznici, ali nije stigao…

Podsetimo, legenda narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je danas u 71 godini.

Njegove pesme i glas obeležili su nekoliko generacija, a njegov uticaj na regionalnu muziku ostaje neizbrisiv.