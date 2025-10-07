PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini

LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.

Foto: ATA

Bešlić je preminuo nakon što se duže vreme lečio na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) zbog zdravstvenih problema sa kojima, nažalost, nije uspeo da se izbori.

Halid je tokom koncerta u Banjoj Luci osetio zdravstvene tegobe, nakon čega je hitno hospitalizovan. Tokom prethodnog meseca prebačen je na Odeljenje onkologije, gde se nastavilo lečenje.

Nekoliko nedelja pre smrti, objavio je pesmu posvećenu supruzi Sejdi, koju je često nazivao svojim osloncem u životu i karijeri.

Upravo kroz ovu pesmu mnogi su prepoznali njegovu duboku zahvalnost i ljubav prema porodici.

Halid Bešlić ostaće upamćen kao jedan od najpoznatijih i najvoljenijih izvođača narodne muzike sa prostora bivše Jugoslavije.

Njegove pesme i glas obeležili su nekoliko generacija, a njegov uticaj na regionalnu muziku ostaje neizbrisiv.