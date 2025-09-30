NOĆ TAMBURA I BOEMA: "Frajle" zasijale u svom prepoznatljivom stilu, a društvo im pravili i tamburaši (FOTO)

POSLE kraće letnje pauze, ambasadorke dobre zabave i članice grupe "Frajle" još jednom su dokazale zašto važe za prave čarobnice scene.

Nevena i Jelena Buča i Nataša Mihajlović vratile su se radnim obavezama, a to su i još jednom dokazale zašto važe za prave čarobnice scene, nastupom na Salašu 137 i napravile pravu boemsku noć.

Publika je uživala u jedinstvenom spoju njihovih autorskih pesama i neprolaznih tamburaških klasika.

Publika je uživala u jedinstvenom spoju njihovih autorskih pesama i neprolaznih tamburaških klasika. Veče je bilo posvećeno svim boemima, ljubiteljima poezije, vina, tambure i iskrenih emocija, a atmosfera je, uz zvuke čardaša, dovedena do usijanja. Karte su se tražile više, što je najbolji dokaz da je publika prepoznala magiju ovog muzičkog spoja.

- Imale smo želju da napravimo mesto za sve nas boeme, da se uz tamburu pevaju pesme koje ostavljaju trag, a tako je i bilo. Presrećne smo jer je publika došla iz celog regiona, od Maribora, Zagreba, Osijeka i Skoplja, pa sve do Rumunije – ponosno je za naš portal istakla Jelena, jedna od članica "Frajli". Foto: Privatna arhiva

One ovde neće stati, jer boemska noć na salašu će se ponoviti, kako su "Frajle" istakle.

Nevena, Jelena i Nataša nastavljaju i svoju veliku turneju „Moje duše duša“. Već 3. oktobra druženje sa publikom zakazano je u Ivanić-Gradu, 10. u Rijeci, a 18. oktobra u Skoplju. Nakon toga, 16. novembar rezervisan je za još jedan susret sa makedonskom publikom, takođe, u glavnom gradu Severne Makedonije.

