SVAKA POZORNICA JE NOVA MUZIČKA BAJKA: Dražen Žerić Žera o jubileju "Crvene jabuke“ i popularnosti (FOTO)
JEDAN od najpopularnijih rok sastava sa ovih prostora “Crvena jabuka”, održaće dva velika solistička koncerta u Plavoj dvorani Sava centra, 13. i 14. novembra, u okviru evropske turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere.
Turnejom koja je počela koncertima u Osijeku, Minhenu, a nastavila u Geteborgu, Stokholmu, Malmeu, Zadru, Varaždinu, Ljubljani, Parizu, Sarajevu, Leskovcu, a Beograd će biti 40. grad u kojem će popularni sastav obeležiti četiri decenije ovog rada.
- Jubilej nije mali, a imajući u vidu kako je danas teško pesmu održati hitom, na samo par godina, a kamoli decenijama. Iako se naše muzičko putešestvije zove „40 gradova za 40 godina“, mi smo „probili“ taj broj što se tiče koncerata, tako je da više. Srpska prestonica je 40. po redu sa dva koncerta, a posle Beograda slede Kraguevac, Novi Sad, Zagreb i Skoplje – istakao je na početku razgovora za „Večernje novosti“ frontmen i pevač grupe Dražen Žerić Žera i dodao kod njih ne postoje klasične pripreme za koncert, jer su oni konstantno na terenu.
- Samo tokom ovih godinu dana pevali smo širom Evrope, tako da se konstantno pripremamo na koncertima sa našom publikom. Svaka nova pozornica je nova bajka ljubavi, života, emocija, ali najviše ljubavi , jer nam je ljubav najpotrebnija. Celi svet je u jednoj kolevci, a ljubav je veličanstvo kom služim. Čekaju nas dve beogradske noći u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene.
U razgovoru za naš list Dražen je naveo da će 13. i 14. novembra Beograđani čuti numere uz koje su rasli, sazrevali, zaljubljivali se, ali posebno će mu biti drago što i današnje mlađe generacije stasavaju uz hitove ovog benda.
- Sviraćemo i „Tugo nesrećo“, „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Tuga ti i ja“ „Bježi kišo s prozora“, „Dirlija“ i mnogo drugih iz našeg opusa bogatog sa preko 200 pesama. Genralno, pored ovih numera, repertoar se neće drastično razlikovati od ostalih koncerata, s tim što će malo biti korigovan. Pevaćemo neke kompozicije koje možda ne sviramo na drugim nastupima, jer su to naši fanovi poželeli. Nema kod nas nekih unapred spremljenih scenarija, jer muzika je emocija, a tu nema pravila, niti postoje, prisutni su samo osećaj i ljubav.
Veli Žera da ga slava nije opila i da ga popularnost nije promenila, jer bi se kao „stranac“ i loše osećao u svojoj kože.
- Što bih da se menjam, jer ako se promenim onda nije to moj identitet, to bi bio neko drgugi ja. Volim ono što radim, evo već 40 godina, čemu se u startu nisam nadao da ću dovde dogurati (smeh). Živim normalno i da se vodim vrednostima koje su u meni usađene od detinjstva – zaljkučio je Žerić za naš list.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)