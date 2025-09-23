SVAKA POZORNICA JE NOVA MUZIČKA BAJKA: Dražen Žerić Žera o jubileju "Crvene jabuke“ i popularnosti (FOTO)

JEDAN od najpopularnijih rok sastava sa ovih prostora “Crvena jabuka”, održaće dva velika solistička koncerta u Plavoj dvorani Sava centra, 13. i 14. novembra, u okviru evropske turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere.

Foto: Novosti

Turnejom koja je počela koncertima u Osijeku, Minhenu, a nastavila u Geteborgu, Stokholmu, Malmeu, Zadru, Varaždinu, Ljubljani, Parizu, Sarajevu, Leskovcu, a Beograd će biti 40. grad u kojem će popularni sastav obeležiti četiri decenije ovog rada.

- Jubilej nije mali, a imajući u vidu kako je danas teško pesmu održati hitom, na samo par godina, a kamoli decenijama. Iako se naše muzičko putešestvije zove „40 gradova za 40 godina“, mi smo „probili“ taj broj što se tiče koncerata, tako je da više. Srpska prestonica je 40. po redu sa dva koncerta, a posle Beograda slede Kraguevac, Novi Sad, Zagreb i Skoplje – istakao je na početku razgovora za „Večernje novosti“ frontmen i pevač grupe Dražen Žerić Žera i dodao kod njih ne postoje klasične pripreme za koncert, jer su oni konstantno na terenu.

- Samo tokom ovih godinu dana pevali smo širom Evrope, tako da se konstantno pripremamo na koncertima sa našom publikom. Svaka nova pozornica je nova bajka ljubavi, života, emocija, ali najviše ljubavi , jer nam je ljubav najpotrebnija. Celi svet je u jednoj kolevci, a ljubav je veličanstvo kom služim. Čekaju nas dve beogradske noći u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene. Foto: Novosti

U razgovoru za naš list Dražen je naveo da će 13. i 14. novembra Beograđani čuti numere uz koje su rasli, sazrevali, zaljubljivali se, ali posebno će mu biti drago što i današnje mlađe generacije stasavaju uz hitove ovog benda.

- Sviraćemo i „Tugo nesrećo“, „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Tuga ti i ja“ „Bježi kišo s prozora“, „Dirlija“ i mnogo drugih iz našeg opusa bogatog sa preko 200 pesama. Genralno, pored ovih numera, repertoar se neće drastično razlikovati od ostalih koncerata, s tim što će malo biti korigovan. Pevaćemo neke kompozicije koje možda ne sviramo na drugim nastupima, jer su to naši fanovi poželeli. Nema kod nas nekih unapred spremljenih scenarija, jer muzika je emocija, a tu nema pravila, niti postoje, prisutni su samo osećaj i ljubav. Foto: Bojan Petrović

Veli Žera da ga slava nije opila i da ga popularnost nije promenila, jer bi se kao „stranac“ i loše osećao u svojoj kože.

- Što bih da se menjam, jer ako se promenim onda nije to moj identitet, to bi bio neko drgugi ja. Volim ono što radim, evo već 40 godina, čemu se u startu nisam nadao da ću dovde dogurati (smeh). Živim normalno i da se vodim vrednostima koje su u meni usađene od detinjstva – zaljkučio je Žerić za naš list.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde