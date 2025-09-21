Poznati

SVA TROJICA IMAJU NEŠTO ZAJEDNIČKO: Boban Rajović podelio fotografiju sa rođenom braćom (FOTO)

Dušan Cakić

21. 09. 2025. u 17:40

NAKON serije rasprodatih nastupa širom regiona i Evrope, popularni pevač Boban Rajović uzeo je nekoliko dana predaha koje je posvetio onima koji mu znače najviše, porodici.

СВА ТРОЈИЦА ИМАЈУ НЕШТО ЗАЈЕДНИЧКО: Бобан Рајовић поделио фотографију са рођеном браћом (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Rajović je otputovao u Kopenhagen, gde deo njegove porodice živi, a priliku je iskoristio da vreme provede baš sa njima, tačnije sa svoja dva brata, Slobodanom i Zoranom, koji sa svojim porodicama žive u ovoj evropskoj zemlji.

U zajedničkom druženju nastale su i emotivne fotografije sa braćom i njihovim naslednicima, koje su odmah privukle pažnju obožavalaca. Na prvi pogled, mnogima nije promaklo, sličnost između trojice braće je neverovatna, a osmesi i porodična toplina govore više od reči.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Boban je i u svom dokumentarnom filmu "Prvo poluvrijeme" otvoreno govorio o tome koliko mu braća znače u životu, a tada nije krio emocije pa je pred kamerama i zaplakao.

- Oni su moja najveća podrška, a naša povevezanost je neraskidiva, iako smo često razdvojeni kilometrima i uprkos tome što se sva trojica bavimo potpuno različitim poslovima - istakao je Boban za "Večernje novosti".

Kratak boravak u Danskoj bio je za pevača samo predah pred nastavak bogate koncertne sezone. Već narednih dana Rajović nastavlja sa nastupima, a prva stanica biće Hrvatska, a potom ga očekuje i veliki koncert u Ljubljani, gde publika s nestrpljenjem iščekuje da uživo čuje njegove hitove.

 

