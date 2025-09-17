ŠABAC PAMTI NAJVEĆE UMETNIKE: Sećanje na Šabana Šaulića u njegovom rodnom gradu (FOTO)
RODNI grad Šabac, kralja folka Šabana Šaulića uz podršku Ministarstva kulture, na gradskom trgu prirediće 18. septembra sutrašnji veličanstven koncert sećanja na umetnika koji je svojom pesmom proslavio svoj kraj i čije ime ostaje zauvek upisano u istoriju narodne muzike.
Uz orkestar Miše Mijatovića, na bini će se nizati glasovi velikih umetnika, kao što su: Ilda Šaulić, Ljuba Aličić, Dragan Kojić Keba, Hasan Dudić, Beki Bekić, Emir Habibović, Jovan Mihaljica, Nermin Handžić, Uroš Živković i Milica Milovanović pevaće u čast kralja folka a harmoniku će zasvirati I Mirko Kodić. Svi oni okupiće se da izvedu pesme koje su obeležile decenije i koje su zauvek ostale deo sećanja naroda.
Šaban je bio umetnik koji nikada nije zaboravljao svoje korene, a u intervjuima je često govorio o svom Šapcu, ponosno ga spominjao, noseći ga u srcu širom sveta. Zato nije slučajno da upravo ovaj grad, jedinstveno u našoj kulturi, ne samo da mu je podigao spomenik, već sada i koncertom čuva uspomenu, uz podršku porodice Šaulić koja brižljivo neguje i prenosi sećanje na njega.
- Za našu porodicu Šaban je zauvek tu, kroz sećanja i pesme koje je ostavio. Dirljivo je i važno što ga i njegov rodni grad ovako čuva od zaborava. Šabac je bio deo njega, a on je zauvek deo Šapca - istakla je za "Večernje novosti" Gordana Šaulić, zahvaljujući publici koja ne dozvoljava da se ime njenog supruga ikada ugasi.
U parku gde je nekada bila autobuska stanica sa koje je mladi Šaban krenuo u muzički svet, 6. septembra 2022. otkriven je monumentalni spomenik. Cveće na tom mestu nikada ne izostaje kao tiha pesma zahvalnosti onima koji su voleli njegov glas.
Koncert sećanja na Šabana obasjaće trg i srca hiljada ljudi, potvrđujući da Šaulić nije otišao, već da kroz pesmu i ljubav svog naroda i dalje živi.
Preporučujemo
MORAM VODITI RAČUNA O SEBI: Nikola Rokvić vodi zdrav život i vežba punom parom (FOTO)
16. 09. 2025. u 19:10
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)