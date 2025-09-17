ŠABAC PAMTI NAJVEĆE UMETNIKE: Sećanje na Šabana Šaulića u njegovom rodnom gradu (FOTO)

RODNI grad Šabac, kralja folka Šabana Šaulića uz podršku Ministarstva kulture, na gradskom trgu prirediće 18. septembra sutrašnji veličanstven koncert sećanja na umetnika koji je svojom pesmom proslavio svoj kraj i čije ime ostaje zauvek upisano u istoriju narodne muzike.

Foto: Zoran Ilić

Uz orkestar Miše Mijatovića, na bini će se nizati glasovi velikih umetnika, kao što su: Ilda Šaulić, Ljuba Aličić, Dragan Kojić Keba, Hasan Dudić, Beki Bekić, Emir Habibović, Jovan Mihaljica, Nermin Handžić, Uroš Živković i Milica Milovanović pevaće u čast kralja folka a harmoniku će zasvirati I Mirko Kodić. Svi oni okupiće se da izvedu pesme koje su obeležile decenije i koje su zauvek ostale deo sećanja naroda. Foto: Zoran Ilić

Šaban je bio umetnik koji nikada nije zaboravljao svoje korene, a u intervjuima je često govorio o svom Šapcu, ponosno ga spominjao, noseći ga u srcu širom sveta. Zato nije slučajno da upravo ovaj grad, jedinstveno u našoj kulturi, ne samo da mu je podigao spomenik, već sada i koncertom čuva uspomenu, uz podršku porodice Šaulić koja brižljivo neguje i prenosi sećanje na njega.

- Za našu porodicu Šaban je zauvek tu, kroz sećanja i pesme koje je ostavio. Dirljivo je i važno što ga i njegov rodni grad ovako čuva od zaborava. Šabac je bio deo njega, a on je zauvek deo Šapca - istakla je za "Večernje novosti" Gordana Šaulić, zahvaljujući publici koja ne dozvoljava da se ime njenog supruga ikada ugasi. Foto: Nikola Skenderija

U parku gde je nekada bila autobuska stanica sa koje je mladi Šaban krenuo u muzički svet, 6. septembra 2022. otkriven je monumentalni spomenik. Cveće na tom mestu nikada ne izostaje kao tiha pesma zahvalnosti onima koji su voleli njegov glas.

Koncert sećanja na Šabana obasjaće trg i srca hiljada ljudi, potvrđujući da Šaulić nije otišao, već da kroz pesmu i ljubav svog naroda i dalje živi.