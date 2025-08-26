Poznati

UVERTIRA ZA BEOGRADSKE KONCERTE: "Crvena jabuka" podsetila Leskovčane na antologijske hitove (FOTO)

Душан Цакић

26. 08. 2025. u 23:16

ROK sastav "Crvena jabuka" održao je veliki koncert u okviru druge večeri na "Roštiljijadi".

УВЕРТИРА ЗА БЕОГРАДСКЕ КОНЦЕРТЕ: Црвена јабука подсетила Лесковчане на антологијске хитове (ФОТО)

Foto: Novosti

Publiku su podsetili na svoje velike hitova tokom uspešne četrdesetogodišnje karijere.

Ređali su se hitovi poput "Nekako s proljeća", "Tugo nesrećo", Tamo gde ljubav počinje", "Dirlija", "Volio bih da si tu" i mnogi drugi.

- Večerašnji koncert u Leskovcu je prava uvertira u sve šta našu publiku očekuje u Beogradu s jeseni - istakao je "Večernje novosti" pevač i frontmen Dražen Žerić Žera i dodao:

- Radujem se što smo u Leskovcu na "Roštiljijadi". Južnjaci su dobri ljudi i lepo su nas ugostili. Bilo je veselo, a publika je svaku našu pesmu znala od prve do poslednje reči - zaključio nam je Žera.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

U okviru velike turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere tokom koje obilaze 40 gradova širom regiona i Evrope, sastav je spreman za dva koncerta u Sava Centru 13. i 14. novembra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINJICI ZA BEBE

BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINjICI ZA BEBE