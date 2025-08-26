UVERTIRA ZA BEOGRADSKE KONCERTE: "Crvena jabuka" podsetila Leskovčane na antologijske hitove (FOTO)
ROK sastav "Crvena jabuka" održao je veliki koncert u okviru druge večeri na "Roštiljijadi".
Publiku su podsetili na svoje velike hitova tokom uspešne četrdesetogodišnje karijere.
Ređali su se hitovi poput "Nekako s proljeća", "Tugo nesrećo", Tamo gde ljubav počinje", "Dirlija", "Volio bih da si tu" i mnogi drugi.
- Večerašnji koncert u Leskovcu je prava uvertira u sve šta našu publiku očekuje u Beogradu s jeseni - istakao je "Večernje novosti" pevač i frontmen Dražen Žerić Žera i dodao:
- Radujem se što smo u Leskovcu na "Roštiljijadi". Južnjaci su dobri ljudi i lepo su nas ugostili. Bilo je veselo, a publika je svaku našu pesmu znala od prve do poslednje reči - zaključio nam je Žera.
U okviru velike turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere tokom koje obilaze 40 gradova širom regiona i Evrope, sastav je spreman za dva koncerta u Sava Centru 13. i 14. novembra.
