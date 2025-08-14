SVAKI NOVI KONCERT ZA NAS JE KAO NOVA LJUBAV: "Crvena jabuka" slavi 40 godina postojanja, a pre toga naći će se i u Leskovcu (FOTO)

JEDAN od najpopularnijih sastava sa ovih prostora "Crvena jabuka", uveliko se u okviru velike turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere tokom koje obilazi 40 gradova širom regiona i Evrope, sprema za dva koncerta u Sava Centru 13. i 14. novembra.

Tokom turneje, legendarni sastav predvođen Draženom Žerićem Žerom, svim generacijama prepoznatljivim vokalom, na mapi putovanja naravno dolazi i u Beograd kom se uvek posebno raduje. Kako kaže Žera uoči susreta sa Beograđanima, svaki koncert je nova bajka.

- Svaki koncert je nova bajka ljubavi, života, emocija, ali najviše ljubavi , jer nam je ljubav najpotrebnija, celi svet u jednoj kolevci, ljubav je veličanstvo kom služim - ističe Žera za "Večernje novosti" i dodaje da očekuje kao i uvek posebnu atmosferu na koncertima:

- Čekaju nas dve beogradske noći u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene, koji smo odrastali uz "Crvenu jabuku".

Žera, uvek spreman za susret sa svojim fanovima, neumoran je kada je publika u pitanju, te mu ona kako ističe, daje posebnu snagu da izdrži brojne nastupe. Samim tim, kako kaže, nikad ne zna koliko će koncerti trajati:

- Nema trajanja za koncert, nema trajanja za poljubac, to je emocija koja nastane između nas i publike i pesme se nižu po emociji. Nema kod nas nekih unapred spremljenih scenarija, jer muzika je emocija, a tu nema pravila nit postoje, kako nešto i kad da bude, tu su samo prisutni osećaj i ljubav - govori nam frontmen grupe i dodaje da je prva sledeća koncertna stanica Leskovac.

- Radujemo se odlasku u Leskovac na "Roštiljijadu", gde smo bili više puta i uvek se rado vraćamo sa velikom zadovoljstom u prestonicu gurmanluka. Znam da je su južnjaci dobri ljudi i da nas uvek lepo ugoste, a o koncertu da ne pričam. Uvek je veselo i znaju svaku našu pesmu od prve do poslednje reči - zaključio nam je Žera.

