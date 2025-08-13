ZA BUDUĆNOST STIŽE NOVA MUZIKA: Maja Marković eks "Luna" uskoro se vraća na scenu (FOTO)

JEDAN od najlepših glasova regiona, Maja Marković, bivša članica grupe „Luna“ više od deceniju, nije se pojavljivala na našoj estradnoj sceni.

Svoj muzički put, nastavila je pevajući na kruzerima širom sveta.

Posle više od denecije medijske ilegale, Maja je istakla da iako nije medijski aktivtna, muzika je ceo njen život.

- Nisam bila pristuna više od decenije, ali sve ovo vreme sam dobijala od publike emociju i podršku koje su prevazišle sva moja očekivanja, upravo zbog toga što nisam „u žiži“. Zahvalna sam svima koji su bili uz mene, fizički ili virtuelno, i iskreno razmišljam o tome kako bih ljubav koju dobijam mogla da uzvratim novom, dobrom muzikom,svakako,nekada u budućnosti – poručila je pevačica.

Nema sumnje da nostalgija i želja za Majinim novim pesmama, možda je navedu da se ponovo vrati muzici i našoj publici.

