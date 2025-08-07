Poznati

PREVRNUO SE KOMBI AMADEUS BENDA: Svi članovi se nalazili unutra, prve slike s mesta nesreće (FOTO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 09:40

NA svu sreću niko od članova benda nije povređen, a Aca Amadeus je podelio je fotografiju s mesta nesreće.

Foto: Live production

Kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros. Na svu sreću niko nije povređen, a jedna od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće.

- Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina - napisao je Aca Amadeus bend, čaln benda.

- Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen... idemo dalje - napisao je Aca iz Amadeusa.

Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus Bend:

- Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend - nizali su se komentari.

(Kurir)

