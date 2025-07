NOVI ALBUM IZLAZI NA MOJ ROĐENDAN: Nataša Bekvalac hitovima osvojila publiku u Knjaževcu (FOTO)

POP zvezda Nataša Bekvalac održala je večeras veliki koncert u Knjaževcu.

Foto Novosti

U okviru 64. Festivala kulture mladih Srbije u Gurgusovačkoj kuli Nataša je svojim hitovima razgalila publiku na istoku Srbije.

Nakon koncerta, pop zvezda je porazgovarala sa ekipom "Večernjih novosti" i otkrila da je novi album već završen.

- Album je gotov u svakom smislu. Sa mojom publikom svih ovih godina nisam stala. U svakoj numeri sam dala celu sebe i svaka mi je lična. Što se tiče vizuelizacije, radila sam sa režiserkom Katarinom i mahom su na setu bile žene - rekla nam je pop zvezda i dodala kakve numere će naći na novom muzičkom materijalu:

- Pesme nisam birala, nego su one stvarane za mene i same su me pronalazile. Svaka je deo mene i potpuno su autobiografske. Onakve kakve publika očekuje od mene i kakvu me zna svih ovih godina.

Četvrt veka je ove godine koliko traje Natašina karijera, a njene želje su:

- Da objavim album za svoj rođendan, 25. septembra ove godine i da održim veliki koncert, kao što je bio za dvadesetogodišnjicu karijere - zaključila je pop diva.

Svojim koncertom Nataša je dovela atmosferu na koncertu, te nema sumnje da će Knjaževčani ovo veče dugo pamtiti, jer su na samom kraju muzičku zvezdu ispratili gromoglasnim aplauzom.