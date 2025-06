POSLE 37 GODINA: Ana Vintur odlazi sa mesta glavne urednice američkog „Voga"

Ana Vintur odlazi sa mesta glavne urednice američkog „Voga" nakon 37 godina, potvrđeno je časopisu "Variety".

Vintur je informisala zaposlene da će Vog započeti potragu za novim urednikom sadržaja. Ona će ostati glavna direktorka za sadržaj magazina koje izdaje kompanija "Condé Nast’s", kao i globalna direktorka uredništva Voga, nastavljajući da nadgleda svetsku distribuciju modnog časopisa.

Dugogodišnja urednica vodi Vog od 1988. godine, nasledivši bivšu glavnu urednicu Grejs Mirabel.

Ana Vintur nadgleda brojne brendove kompanije "Condé Nast’s" širom sveta, uključujući Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, The World of Interiors, Allure i druge, sa izuzetkom The New Yorker-a, kojim upravlja Dejvid Remnik.

Svako tržište na kojem "Condé Nast’s" posluje ima šefa uredništva za sadržaj, a svaki od njih odgovara globalnom uredničkom direktoru. Nova uloga u američkom Vogu deo je organizacione strukture kompanije implementirane pre više od četiri godine, i pridružiće se kolegama u Japanu, Kini, Indiji, Tajvanu, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji i na Bliskom istoku.

