SREĆA PRATI HRABRE: Azra Husarkić u devetom mesecu saopštila svoju odluku (FOTO)

MLADA pevačica u usponu Azra Husarkić iznenadila je publiku i sa njima podelila veoma važnu vest. Naime, ona je iznenada prekinula svoju ilegalu u koju se povukla pre nekoliko meseci zbog trudnoće.

Foto: Mina Dishlenkovich

Futuristički, uz spoj neverovatnog seksepila, smerna Azra izašla je iz svoje „konfor zone“ i za prvi veliki projekat, publici dala „drugu“ sebe, zvezdanu, sjajnu i vanzemaljsku, a reč je o njenom prvom studijskom albumu „Jedan“. Foto: Mina Dishlenkovich

Iz Amerike, gde živi sa svojim izabranikom i gde se uveliko priprema za novu životnu ulogu, Azra je otvorila „svoju zvezdanu kutiju“ i sa publikom „zagrebala“ tek mali deo svega velikog što će uskoro predstaviti. Obuzeta posebnom emocijom, što zbog drugog stanja, ali i uzbuđenosti pred sigurno najvažniji projekat u svojoj karijeri.

- Sa velikim ponosom najavljujem izlazak mog prvog studijskog albuma „Jedan“. Hvala mom timu na uloženom trudu, na svim lepim momentima u procesu stvaranja i naravno hvala mojoj porodici i svim ljudima koji su mi podrška od prvog dana moje karijere. Znam da je veoma hrabar potez odlučiti se za izdavanje albuma u devetom mesecu trudnoće, ali sreća prati hrabre – istakla je Azra za „Večernje novosti“.

Iako se uporedno već skoro devet meseci sprema za najvažniju životnu ulogu, mlada pevačica je neumorno radila i sa možda i najboljima u tajnosti pripremala sve za svoj visoki start, baš kako njen glas i zaslužuje.

Na medijskom nebu pojavila pre tačno deset godina, gde je u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ još kao devojčica „kupila“ ljude svojim anđeoskim glasom, ali i posebnom emocijom. Tek nedavno, ona se ozbiljno posvetila svojoj karijeri koju, kako je istakla, želi da gradi stepenik po stepenik, temeljno i isključivo kvalitetom.

- S obzirom na to da sam se puno puta povlačila, pa se vratim, tako da mislim da je sada vreme da svojoj publici mogu da dam sto posto sebe. Bilo je dosta nekih životnih situacija u životu koje su me ometale da se fokusiram na svoju karijeru, a u tome svemu naravno i obrazovanje, škola. Uvek sam htela da završim Fakultet uporedo sa svim onim što sam u muzici radila. Svih ovih godina sam prisutna na terenu, ali nije me bilo u ovom smislu da snimam nove pesme i da nekako prezentujem i pravim svoj identitet u muzici – zaključila nam je mlada pevačica.