ZA PROBRANU PUBLIKU: "Kerber" priređuje "unplugged" muzičko druženje (FOTO/VIDEO)

HARD rok sastav "Kerber" održaće "anplagd" (unplugged) koncerte, u pratnji gudačkog kvarteta, 14. i 21. marta u MTS dvorani.

Foto: Novosti

Posle spektakularnog nastupa 2022. godine, legendarni niški sastav Kerber vraća se 14. i 21. marta 2025. godine u kultnu beogradsku dvoranu, tradicionalnim akustičnim koncertima. Da se sa hard rok repertoarom i dalje živi, dokazaće nam muzičari ogromne muzičke kilometraže, koji će pred Beograđanima nastupiti sa gudačkim kvartetom.

Grupa, čuvena po hitovima "Ratne igre", "Mama, tata", "Svetlana", "Bolje da sam druge ljubio", "Na raskrsću", "Seobe" i druge, svojim fanovima, kako su istakli, pružiće koncert sa sa violinama, koji "zahteva probranu publiku", koja se "iznenadi kad čuju pesme u tim aranžmanima".

U razgovoru za "Novosti", pevač i frontmen grupe, Goran Šepa Gale istakao je da je unplugged podrazumeva neku sasvim drugačiju emociju, jer će uz violine, ksilofon, kontrabas i perkusije publika moći da čuje svoje omiljene pesme.

- Kao sastavu koji će sledeće godine obeležiti 44 godine postojanja, smatram da je sada pravo vreme da se u ovim "zimskim" danima i u ovakvim prostorima radimo ovakvu vrstu koncerata. Naravno, dok je leto rezervisano za trgove i otvorene prostore za malo tvrđi zvuk - priča nam Gale i dodaje da ne zna koji će biti bolji koncert, prvi ili drugi.

- Skelet koncerta uvek imamo, početak i kraj i uvek postoji, ali ipak kako dugo sviramo dovoljno je da se pogledamo i znamo ko šta misli, uvek su dobrodošle improvizacije,jer sve zavisi kako se osećamo,kakva je publika to veče. Foto: Novosti

Kada su muzički noviteti u pitanju, Gale otkriva da grupa "Kerber" uvek ima planova, te da će još jedna nova pesma uskoro izaći.

- Važno je imati planove, snove, budućnost koja u našim vizijama još uvek postoji i radujemo se novim danima. Spremaju se te pesme, biće sad jedna jako lepa pesma, kasnimo u svemu tome, ali više nemamo 20 godina, nismo tako napadni. Nekako smo mekši u odnosima i sa publikom. Pesma će skoro izaći jedna od vodećih, "Suze kroz noć", ona će povući jednu novu priču "Kerbera". Mi sebe smatramo bendom koji pripada svima sa ovih prostora.

Da li je tačna teza da rokeri drugačije stare, tačnije, postaju velike zvezde nakon 40-ih godina života, Gale u svom stilu, za naš list završava:

- Negde na Zapadu gde je sve to nastalo koliko ja mogu da ispratim sa gledišta kao muzičara i publike sve prave stvari su se iznedrile kod tih rokera posle 40. godine, svi su sazreli iza toga, od mojih idola poput Kleptona, Cepelina, Dip Parpla, to je iza 40. postalo toliko realno i lepo. To je ta zrelost, treba da se pokupi život punim plućima, onda iznedriš onu mudrost koja fali rokenrolu u startu. Tako počinješ da sviraš mnogo romantičnije, osetljivije, mnogo ima emocije posle tih godina. Foto: Bojan Petrović

Kompletan intervju sa Galetom, pogledajte u videu ispod: