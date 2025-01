PRIČA IZ DIJASPORE: Nekada je deci Dragane Mirković držao privatne časove matematike, a sada je pevač

I SAMI znamo koliko širom dijaspore živi i radi naših ljudi, pa i da je svako od njih više ili manje uspešan u svemu. Među njima neko ko živi u Austriji i neko ko svakog vikenda radi ono što voli jeste i pevač Bane Paunović. Pored toga, malo je poznato da je pre svog pevačkog angažmana, Bane imao blizak kontakt sa jednom od najvećih muzičkih zvezda Draganom Mirković.

Foto: Privatna arhiva

- Tačno je. Kada živite ovde, imate potrebu da se socijalizujete i među “našim” ljudima. Time sam se vodio i ja. Izuzetno sam uvažavao Draganu, pa me je tako prvi susret sa njom doslovno ostavio bez teksta i ujedno potvrdilo ono što sam do tada samo mislio, a to je, da je Dragana stvarno jedna divna žena. - prisetio se pevač za "Večernje novosti" svog prvog susreta sa Draganom i otkrio kako je njihov kontakt dalje tekao.

-Dragana je žena od koje dobijete najveću moguću podršku. Uvek ima lepu reč da uputi. Neverovatno je kako na momente uprkos njenoj normalnosti izgubiš iz vida da razgovaraš sa jednom od najvećih balkanskih zvezda. Naš odnos se razvijao i kasnije sam počeo da pomažem Marku oko matematike, pa su me često angažovali oko dodatnih časova. Moram da priznam da su Marko i Manuela dobra i vaspitana deca. Dragani su oni sve na svetu i zaista je tokom njihovog odrastanja bila veoma posvećena majka - dodao je Bane. Foto: Privatna arhiva

Nije želeo da komentariše krah braka Tonija i Dragane jer je svaki kraj u svakom slučaju već dovoljno težak sam po sebi.

- Oni su živeli svoju bajku. Ne znam i ne želim da licitiram kako se osećaju, ali poznavajući ih, verujem da uopšte nije. ilo lako. Drago mi je kada vidim da je Dragana srećna i da su deca uz nju, evo i sada tokom rođendana u Dubajiu. Foto: Privatna arhiva

U prilog dobrog privatnog i kolegijanog odnosa, Bane ističe da je sve u najboljem redu ali i da se ne viđa često sa Draganom, zbog njenih obaveza oko brojnih koncerata i putovanja u okviru turneje "Do poslednjeg daha".

- Presrećan sam što uživa u svakom koncertu i što joj publika daje veliku podršku. Nismo se dugo videli, ali svako “zeleno svetlo” tražim od nje. I sada sam pre objavljivanja pesme “Nisi kriva ja sam kriv” pitao Drgaanu za mišljenje. Stigla je poruka podrške i samo sam rekao: Idemo - uz osmeh govori pevač.