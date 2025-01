PROPEVAO NA JOŠ DEVET JEZIKA: Dragan Kojić Keba objavio muzički materijal svetskog kalibra (FOTO/VIDEO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba objavio je spot za novu pesmu "Sagapo", što u prevodu s grčkog na srpski jezik znači "volim te".

- Došao je do mene taj demo-snimak gde sam video jedan izazov - devet jezika i deseti naš. Onda sam ukapirao da je fina melodija i ritmična. Svaku pesmu koju prihvatim da snimim prvenstveno gledam kao umetnost, ali hteli mi to da priznamo ili ne, komercijala mora da postoji. Moguće da je u ovoj pesmi to 50-50 odsto, jer je trik i fazon pesma. Bezbrižna je i siguran sam da mi niko neće zameriti - kazao je Dragan za "Večernje novosti".

Kebini pratioci na jutjubu i društvenim mrežama već na prvo slušanje oduševljeni su novitetom koji im je slavni muzičar ponudio.