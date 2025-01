ŠOKANTNA IZJAVA ĆANE - "NE ŽELIM DA ŽIVIM SA SNAJKOM": Pevačica o budućoj izabranici sina Luke - bolje da smo daleko!

Pevačica Stanojka Bodiroža progovorila je o odnosu sa svojim sinom Lukom, svekrom i svekrvom, kao i o budućoj snajki.

FOTO: Printskirn jutjub/ Novosti ilustracija

Stanojka Bodiroža Mitrović, poznatija kao Ćana, progovorila je o tome da nikada ne bi želela da živi sa sinom i snajom pod istim krovom, što je izazvalo veliku prašinu u medijima.

Iako je govorila na temu njegove ženidbe, Ćana je otkrila da njen sin nije ni blizu toga da stane na ludi kamen.

- Ne, on ima 19 godina, studira, nema ni ozbiljnu vezu. To sam namerno rekla sada, kada nema devojku, da ne bi posle bilo da imam nešto protiv snaje ili da mi se ne sviđa njegov izbor - rekla je ona, pa pojasnila zašto nije za to da živi sa njim i njegovom izabranicom:

- Svaka zajednica kad-tad uzrokuje probleme. To je smena generacija, smena načina razmišljanja. Ukoliko parovi imaju mogućnost, ukoliko nisu prinuđeni da žive sa roditeljima partnera, onda ne treba da žive sa njima. Znate one roditelje koji prave kuću, pa prave deo za sina i snaju? E, nikada to ne bih uradila. Radije bih kupila dve garsonjere, samo da ne gledam ja u njihov lonac i oni u moj. Znam puno situacija u kojima su ljudi jako lepo živeli i imali normalne odnose, a kad su se oženili ili udali, počele su svađe. Stariji imaju svoj poglede na život i svet, mlađi svoje. Stariji misle da, ako su obezbedili nešto, imaju i pravo na to da raspolažu imovinom. Da imaju veće pravo od njih. Ne mislim tako i nisam za zajednicu iz straha - ako se drugima to desilo, zašto se ne bi desilo i meni? Zar nije bolje da odemo jednom nedeljno jedni kod drugih na ručak i da imamo lepe odnose, nego da živimo zajedno i da se gledamo "preko nišana". Bolje da smo daleko, a blizu, nego blizu, a daleko.

Foto: Printskrin/Jutjub/Suzanin izbor

Pevačica se nikada nije mešala u izbore svog sina

- Savetovanje je apsurd. Neke stvari i neka načela postoje u svakoj porodici. Ljudi se najčešće ponašaju prema svom partneru onako kako su to videli u svojoj kući. Nisam za to da sin bude previše vezan za majku. Nisam sina tako vaspitavala. Ne mislim da je to dobro, svakoga treba da poštuje, ali ne i da slepo sledi. On je svoj čovek i individua za sebe, ima pravo da donosi svoje odluke. Ako bi me pitao pre braka šta mi se sviđa ili ne sviđa kod snajke, naravno da bih rekla. Rekla bih mu i sama, ali samo ako bih primetila nešto "naopako". Recimo, moja porodica je prilično tradicionalna, navikli smo na pristojno ponašanje. Ako bi se zaljubio u devojku koja je odrasla u drugačijoj porodici u kojoj postoji loš rečnik, čega sam se takođe nagledala, da neko psovke smatra normalnim, skrenula bih mu pažnju. Sigurno bih mu rekla da on kaže njoj da obrati pažnju na rečnik bar dok je sa nama, a šta će njih dvoje zajedno da rade, to me ne interesuje. Takođe, ako neko pije, pa kaže ovo ili ono... To mene ne interesuje, ako ne znaš da piješ, onda nemoj da piješ. Ja neću biti žrtva tvog pijanstva. Možeš jednom da me uvrediš, ali više nećeš dobiti priliku da to uradiš i da budeš sa mnom u društvu, na slavlju ili bilo gde. Zašto bih trpela nečije ispade ako nikada nikoga nisam dovela u situaciju da trpi moje.

Foto: Novosti

Nije ni imao neku ozbiljnu vezu, ne želim da ih upoznajem...

Ćana kaže da do sada nije upoznala nijednu devojku svog sina, kao i da ne želi da je upozna osim u slučaju da sa izabranicom ne planira budućnost.

- Nije ni imao neku ozbiljnu vezu. Rekla sam mu - Nemoj da me upoznaješ sa svakom devojkom. Kada me budeš upoznao, to će za mene značiti da imaš ozbiljne namere sa njom i da je to neko ko sutra potencijalno može da bude tvoja supruga. Imam primere iz mog okruženja u kojima se roditelji vežu za snajku, a onda kad on raskine pate i roditelji, pogotovo ako je normalna i draga. To bude strašno i za roditelje. Naravno, viđala sam ga u kafiću, pokazivao mi je neke fotografije. Nikada me nije pitao za mišljenje. Jedino što mi je slike pokazao.

Nikada nisam živela sa svekrom i svekrvom

Pevačica kaže da nikada nije živela sa svekrom i svekrvom, kao i da sa njima ima predivan odnos.

- Nikada nisam živela sa svekrom i sa svekrvom. Sa suprugom sam 25 godina. Kad se u šali pred njima "svađamo" oni skoče i kažu "snajku ne diraj, kao ni u svetinju". Čini mi se da bi bili spremni njega da izgrde. Mnogo ih volim i poštujem. Svake godine ih šaljem u banju o svom trošku, šta god im fali ja im kupim, želim da im olakšam sve što mogu. Čak sam moju majku i svekrvu godinama slala u banju zajedno. Svekrva me zove "ćerko". Moj sin gleda te primere i rekao mi je da bi voleo da njegova žena ima odnos sa mnom kao što imamo ja i moja svekrva. Ali naravno, to zavisi i od njegovog izbora - rekla je ona i dodala da se ni njeni roditelji nisu mešali u njen brak:

- Moji se takođe nikada nisu mešali u moj brak. Potičem iz porodice u kojoj je moja snaja živela u zajednici sa mojom majkom. Imala je samo 15 godina kada se udala za mog brata, njen otac je bio užasno ljut, što je razumljivo jer je bila dete. Njih dve se nikada nisu posvađale. Brat je rekao - Ako imate problem i jedna i druga kažite meni, pa ću ja rešiti, samo vas dve nemojte da se svađate.

